Силы обороны Эстонии хотят, чтобы на срочную службу приходили призывники с более высоким уровнем эстонского

Как сказал Пыдер порталу Delfi, Силам обороны нужны призывники с более хорошим знанием эстонского языка. „На срочную службы приходят призывники с недостаточным владением языка, которые порой не понимают эстонский язык на элементарном уровне“, - отметил он и добавил, что это мешает, особенно в первые месяцы службы, достаточно эффективному обучению. „В результате такой ситуации умения бойцов с низким уровнем владения языком являются более слабыми, а боеготовность — ниже“, - сказал он.

Пыдер отметил, что на срочную службу могли бы приходить призывники с лучшей языковой, физической и психологической подготовкой, потому что это обеспечит им более качественную выучку и даст Силам обороны более хорошее пополнение. „Чем компетентнее срочники, тем шире впоследствии поле для набора кадров“, — сказал он. Пыдер также добавил, что вопрос о том, как в обеспечить призыв в будущем призывников с достаточным уровнем владения эстонским языком, сейчас еще только анализируется.

В прошлом году, по словам Пыдера, на организацию курсов эстонского языка для 400 срочников было потрачено порядка 50 000 евро

Для министра обороны Ханно Певкура планы Сил обороны стали неожиданностью.

„Правда в том, что эстонская система образования не смогла обеспечить всем молодым людям достаточное владение эстонским языком. Поэтому в ходе срочной службы Силы обороны были обязаны предлагать дополнительные языковые курсы. Однако никаких изменений в политике или принципах Силы обороны не было и не планируется. Мы исходим из того, что человек, поступающий на срочную службу, владеет эстонским языком“, – сказал он ERR.

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