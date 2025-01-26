Эстонским инвалидам станет проще? Единая европейская карта откроет ряд возможностей для людей с особыми потребностями

„Европейский парламент принял директиву о введении единой европейской карты и парковочной карты для лиц с инвалидностью. В соответствии с этой директивой во всех странах-членах ЕС будут введены единые карты для лиц с инвалидностью, а также парковочные карты. Они позволяют при поездках в другие страны ЕС использовать те же льготы от государственных и частных поставщиков услуг, что и у проживающих в этих странах людей с нарушениями здоровья, – объясняет советник службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Калев Хярк. – Обе карты предназначены для краткосрочных поездок, однако в исключительных случаях их можно использовать и для более длительного пребывания, например, в рамках программ мобильности ЕС“.

„Карточки помогают преодолевать некоторые барьеры при путешествиях. Они делают жизнь проще, но не позволяют людям с инвалидностью в полной мере пользоваться правами на передвижение, учебу и трудоустройство. На новом месте все равно будет необходимо подтверждать инвалидность“, – сказал Вардакастанис порталу Euronews.

Яннис Вардакастанис, председатель Европейского форума по вопросам инвалидности, считает, что эти карточки – шаг в нужном направлении. Правда, они не решают проблем инвалидов, которые переезжают в другую страну ЕС на срок, превышающий три месяца.

У новых карт – огромная целевая группа. По оценкам специалистов, в Европейском союзе насчитывается 100 миллионов людей с инвалидностью, что составляет почти 27% населения данной территории в возрасте от 16 лет и старше.

„Эстония уже несколько лет участвует в пилотном проекте, направленном на создание единой европейской карты для людей с ограниченными возможностями, и приятно осознавать, что этот проект наконец-то станет реальностью. Это изменение долгожданно, так как в Эстонии в настоящее время выдают лишь местную карту, которая не позволяет воспользоваться льготами, предоставляемыми инвалидам в других странах, – отмечает министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Новые карты, внедряемые по всей Европе, обеспечат равное обращение и упростят путешествия по странам Евросоюза“.

На данный момент в странах Европейского союза отсутствует механизм взаимного признания статуса людей с ограниченными возможностями, что часто создает значительные трудности для их передвижения в пределах ЕС. Однако со вступлением в силу единой европейской карты ситуация изменится.

С 1 июня 2025 года вырастут социальные пособия для людей со степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.

С 2025 года вырастут пособия для детей с тяжелой и глубокой инвалидностью, людей трудоспособного возраста и пенсионеров. Кроме того, чтобы смягчить воздействие автоналога, будут выплачивать субсидии.

По состоянию на ноябрь 2024 года в Эстонии были зарегистрированы 109 692 человека с установленной степенью нарушения здоровья:

„Так как карты также можно будет использовать в цифровом формате, необходимо будет провести масштабные разработки для обеспечения безопасности и удобства использования данных в рамках ЕС. Конкретные сроки начала выдачи зависят от бюджетных возможностей страны и скорости завершения необходимых разработок“, – добавляет специалист.

Конкретные правила будут известны после того, как в Эстонии будут разработаны меры по внедрению этой директивы и установлены соответствующие правила.

Основная цель директивы – чтобы европейская карта обеспечивала людям с инвалидностью те же льготы от государственных и частных поставщиков услуг в других странах ЕС, что и местным жителям с ограниченными возможностями.

Европейская карта инвалидности будет подтверждать соответствующий статус человека во всех странах ЕС. Карту будут выдавать как в физическом, так и в цифровом формате, и человек сможет выбрать удобный для себя вариант.

У правительств стран ЕС есть 2,5 года на внедрение этой системы и начало выдачи карт своим гражданам. Подготовительные работы планируют начать в следующем году.

При этом, по словам Хярка, страны-члены ЕС сохраняют за собой право решать, кому и на каких основаниях выдавать эти карты, а также – какие конкретно льготы они будут предоставлять их обладателям.

В настоящее время у людей трудоспособного возраста действуют две параллельные системы: определение степени инвалидности (проводит Департамент социального страхования) и оценка трудоспособности (проводит Касса по безработице). Эти две системы можно было бы совместить в одну.

Кроме того, с начала 2025 года вырастет доля государства в финансировании некоторых вспомогательных средств, в том числе – для передвижения, некоторых изделиях при недержании и обуви.

В результате изменений дети смогут получать финансируемое государством вспомогательное оборудование с 90-процентной скидкой без необходимости проведения экспертизы инвалидности или ограниченных возможностей. Доступ будет облегчен и для людей трудоспособного возраста.

В сентябре 2024 года был открыт конкурс заявок, направленный на улучшение доступа к занятости для людей, находящихся в неблагоприятном положении на рынке труда, включая людей с ограниченными возможностями. Проекты будут предусматривать индивидуальную интенсивную поддержку, чтобы помочь целевой группе преодолеть барьеры, связанные со здоровьем, образованием или социальными факторами. Бюджет конкурса составляет 2 млн евро при софинансировании Европейского союза.

Если же расходы превысили 300 евро в год, то компенсация составит 90% от суммы. Например, если в течение года человек потратил на рецептурные лекарства 500 евро, то он сам оплачивает 220 евро, а Касса здоровья дополнительно компенсирует 280 евро.

Его предоставляют людям, которые за год потратили не менее 100 евро на льготные рецепты, которые компенсирует Касса здоровья. Если затраты на лекарства составили от 100 до 300 евро в год, компенсируют 50% от суммы, превышающей 100 евро.

Было запущено мобильное приложение для людей с нарушением слуха, которым требуется сурдоперевод, в том числе – на русский язык жестов. Оно помогает преодолеть коммуникационные барьеры, является экономически эффективным и повышает независимость и качество жизни людей с нарушениями слуха.

В настоящее время родители детей с особыми потребностями не понимают, почему необходимо оценивать трудоспособность и тяжесть инвалидности их несовершеннолетнего ребенка в 16 лет, поскольку большинство детей в этом возрасте еще учатся и не имеют связи с рынком труда.

С 1 февраля 2027 года верхняя возрастная граница для ребёнка-инвалида вырастет с 16 до 18 лет, чтобы обеспечить последовательность и уменьшить путаницу в системе.

При поддержке фонда ESF Эстонская палата людей с ограниченными возможностями запустила сайт omastehooldusest.ee, на котором можно найти всю необходимую информацию о помощи.

Сайт – на эстонском языке, но его содержание можно легко перевести, например, на русский язык с помощью автоматического перевода. Встроенная в браузере Chrome функция перевода автоматически определяет, на каком языке вам удобнее изучить информацию на сайте. В конце адресной строки есть значок перевода, на который нужно нажать. Также можно настроить Chrome на автоматический перевод с эстонского, например, на русский или английский.

Юридическая помощь для людей с ограниченными возможностями. Юридические консультации для людей с ограниченными возможностями предоставляются бесплатно компанией SA Õigusteenuste Büroo. Записаться на прием можно по электронной почте otb@otb.ee или по телефону 5385 0005.

Маарья Крайс-Леоск,

исполнительный руководитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями

Для людей с особыми потребностями или хроническими заболеваниями главной повседневной трудностью остается доступ к необходимой помощи. Эстония продолжает оставаться страной, где поддержка предоставляется по принципу, ориентированному на поставщика услуг, а не на индивидуальные нужды человека. Зачастую не хватает гибкости, а порой и простого человеческого сострадания, чтобы оказать помощь в том объеме и тем способом, которые действительно необходимы. Существуют и системные преграды: у поставщиков услуг – местного самоуправления или государства – не всегда достаточно ресурсов, будь то финансы или персонал, чтобы удовлетворить все запросы.

Кроме того, людям с особыми потребностями приходится нести тяжкое бремя постоянного доказывания степени инвалидности. Этот процесс изнурителен, обременителен и унижает человеческое достоинство, превращая борьбу за помощь в бесконечное испытание. Заглядывая в 2025 год, наибольшую тревогу вызывает отсутствие у эстонского государства целостного видения того, как повышение налогов и рост стоимости жизни отразятся на людях с особыми потребностями и хроническими заболеваниями. Изменения в каждой сфере узконаправленны и лишены системного анализа.

Учитывая, что, по данным Департамента статистики, почти 50% людей с инвалидностью живут в относительной бедности, мы глубоко обеспокоены их будущим. Не менее тревожит недофинансирование здравоохранения, включая доступ к психиатрической помощи, и политика жесткой экономии, ведущая к закрытию маленьких медучреждений, что лишь отдаляет государство от человека. В 2025 году мы ждем от государства и его чиновников „человеческого лица“ – подлинной человечности, стремления к пониманию и ощущения „нас“. Мы ожидаем, что каждое решение будет приниматься через призму осмысленного участия, сопровождаться всесторонней оценкой воздействия, а главным принципом станет: „Каждый человек – хозяин своей судьбы“.

Пилотный проект открыл странам-участницам возможность внедрить или проанализировать введение карточки инвалида ЕС. Эстония тщательно изучила готовность и заинтересованность ключевых сторон. Результаты пилота показали, что интерес к карточке значителен, однако решение о совмещении карты инвалида, выдаваемой в Эстонии, с карточкой ЕС не было принято сразу же. Это потребовало бы технических решений, на которые в тот момент не было выделено средств. Карточка инвалида ЕС предлагает больше услуг на льготных условиях и облегчает путешествие в качестве туриста, включая льготы для сопровождающих лиц, персональную помощь, приоритетный доступ и т. д.

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