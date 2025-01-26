Эстонским инвалидам станет проще? Единая европейская карта откроет ряд возможностей для людей с особыми потребностями(2)
В октябре прошлого года государства Европейского союза одобрили директиву, касающуюся единой европейской карты для людей с особыми потребностями. Эта карта обеспечит инвалидам равный доступ к специальным условиям и услугам на время краткосрочного, до 3 месяцев, пребывания в странах ЕС. Она охватит такие сферы, как транспорт, культурные мероприятия, музеи, оздоровительные и спортивные центры, а также парки аттракционов, пишет „МК-Эстония“. Также появится общеевропейская парковочная карта. Согласно планам, карты начнут действовать не позднее 2027 года.
На данный момент в странах Европейского союза отсутствует механизм взаимного признания статуса людей с ограниченными возможностями, что часто создает значительные трудности для их передвижения в пределах ЕС. Однако со вступлением в силу единой европейской карты ситуация изменится.
Сотрудники Европейской комиссии провели тестирование новой карты в рамках пилотного проекта в восьми государствах: Бельгии, на Кипре, Эстонии, Финляндии, Италии, Румынии, Словении и на Мальте. Результаты эксперимента оказались положительными.
Кому это надо?
„Эстония уже несколько лет участвует в пилотном проекте, направленном на создание единой европейской карты для людей с ограниченными возможностями, и приятно осознавать, что этот проект наконец-то станет реальностью. Это изменение долгожданно, так как в Эстонии в настоящее время выдают лишь местную карту, которая не позволяет воспользоваться льготами, предоставляемыми инвалидам в других странах, – отмечает министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Новые карты, внедряемые по всей Европе, обеспечат равное обращение и упростят путешествия по странам Евросоюза“.
У новых карт – огромная целевая группа. По оценкам специалистов, в Европейском союзе насчитывается 100 миллионов людей с инвалидностью, что составляет почти 27% населения данной территории в возрасте от 16 лет и старше.
Яннис Вардакастанис, председатель Европейского форума по вопросам инвалидности, считает, что эти карточки – шаг в нужном направлении. Правда, они не решают проблем инвалидов, которые переезжают в другую страну ЕС на срок, превышающий три месяца.
„Карточки помогают преодолевать некоторые барьеры при путешествиях. Они делают жизнь проще, но не позволяют людям с инвалидностью в полной мере пользоваться правами на передвижение, учебу и трудоустройство. На новом месте все равно будет необходимо подтверждать инвалидность“, – сказал Вардакастанис порталу Euronews.
Цель и сроки
„Европейский парламент принял директиву о введении единой европейской карты и парковочной карты для лиц с инвалидностью. В соответствии с этой директивой во всех странах-членах ЕС будут введены единые карты для лиц с инвалидностью, а также парковочные карты. Они позволяют при поездках в другие страны ЕС использовать те же льготы от государственных и частных поставщиков услуг, что и у проживающих в этих странах людей с нарушениями здоровья, – объясняет советник службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Калев Хярк. – Обе карты предназначены для краткосрочных поездок, однако в исключительных случаях их можно использовать и для более длительного пребывания, например, в рамках программ мобильности ЕС“.
При этом, по словам Хярка, страны-члены ЕС сохраняют за собой право решать, кому и на каких основаниях выдавать эти карты, а также – какие конкретно льготы они будут предоставлять их обладателям.
Директива не распространяется на социальные пособия, социальную помощь и социальные услуги.
У правительств стран ЕС есть 2,5 года на внедрение этой системы и начало выдачи карт своим гражданам. Подготовительные работы планируют начать в следующем году.
Европейская карта инвалидности будет подтверждать соответствующий статус человека во всех странах ЕС. Карту будут выдавать как в физическом, так и в цифровом формате, и человек сможет выбрать удобный для себя вариант.
Основная цель директивы – чтобы европейская карта обеспечивала людям с инвалидностью те же льготы от государственных и частных поставщиков услуг в других странах ЕС, что и местным жителям с ограниченными возможностями.
Конкретные правила будут известны после того, как в Эстонии будут разработаны меры по внедрению этой директивы и установлены соответствующие правила.
„Так как карты также можно будет использовать в цифровом формате, необходимо будет провести масштабные разработки для обеспечения безопасности и удобства использования данных в рамках ЕС. Конкретные сроки начала выдачи зависят от бюджетных возможностей страны и скорости завершения необходимых разработок“, – добавляет специалист.
Маарья Сеппель,
советник отдела социального обеспечения Министерства социальных дел
Правительство предприняло ряд шагов для улучшения качества жизни и поддержки людей с ограниченными возможностями. Основные меры включают в себя:
* Увеличение финансирования.
С 2025 года вырастут пособия для детей с тяжелой и глубокой инвалидностью, людей трудоспособного возраста и пенсионеров. Кроме того, чтобы смягчить воздействие автоналога, будут выплачивать субсидии.
С 1 июня 2025 года вырастут социальные пособия для людей со степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.
Пособие для детей с тяжёлой степенью нарушения здоровья или редкими заболеваниями вырастет со 161,09 евро до 180 евро.
Пособие для детей с глубокой степенью нарушения здоровья вырастет с 241,64 евро до 270 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с тяжёлой степенью нарушения здоровья вырастет с 34,78–49,09 евро до 50 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с глубокой степенью нарушения здоровья вырастет с 43,47–53,70 евро до 100 евро.
Пособие для детей с тяжелой инвалидностью или редким заболеванием вырастет со 161,09 евро до 180 евро.
Пособие для детей с тяжелой степенью инвалидностью вырастет с 241,64 евро до 270 евро.
Пособие для тяжелобольного человека трудоспособного возраста вырастет до 50 евро.
Пособие для человека трудоспособного возраста с тяжелой инвалидностью увеличится с 43,47 до 53,70 евро и составит 100 евро.
Единовременная выплата для смягчения последствий введения налога на транспортные средства:
Для детей с тяжелой инвалидностью – 95 евро, для детей с глубокой инвалидностью – 142 евро.
Для взрослых с тяжелой инвалидностью – 60 евро для людей трудоспособного возраста, с глубокой – 250 евро.
* Улучшение доступа к вспомогательным средствам с сентября 2025 года.
В результате изменений дети смогут получать финансируемое государством вспомогательное оборудование с 90-процентной скидкой без необходимости проведения экспертизы инвалидности или ограниченных возможностей. Доступ будет облегчен и для людей трудоспособного возраста.
Кроме того, с начала 2025 года вырастет доля государства в финансировании некоторых вспомогательных средств, в том числе – для передвижения, некоторых изделиях при недержании и обуви.
* Анализ системы оценки трудоспособности и выявления инвалидности.
В 2025 году будет проведен анализ, позволяющий совместить выявление степени недуга и оценку трудоспособности, что облегчит получение помощи.
В настоящее время у людей трудоспособного возраста действуют две параллельные системы: определение степени инвалидности (проводит Департамент социального страхования) и оценка трудоспособности (проводит Касса по безработице). Эти две системы можно было бы совместить в одну.
* Вырастет возрастная граница для детей-инвалидов.
С 1 февраля 2027 года верхняя возрастная граница для ребёнка-инвалида вырастет с 16 до 18 лет, чтобы обеспечить последовательность и уменьшить путаницу в системе.
В настоящее время родители детей с особыми потребностями не понимают, почему необходимо оценивать трудоспособность и тяжесть инвалидности их несовершеннолетнего ребенка в 16 лет, поскольку большинство детей в этом возрасте еще учатся и не имеют связи с рынком труда.
* Развитие услуги сурдоперевода.
Было запущено мобильное приложение для людей с нарушением слуха, которым требуется сурдоперевод, в том числе – на русский язык жестов. Оно помогает преодолеть коммуникационные барьеры, является экономически эффективным и повышает независимость и качество жизни людей с нарушениями слуха.
* Дополнительное пособие на лекарства и вспомогательное оборудование.
Его предоставляют людям, которые за год потратили не менее 100 евро на льготные рецепты, которые компенсирует Касса здоровья. Если затраты на лекарства составили от 100 до 300 евро в год, компенсируют 50% от суммы, превышающей 100 евро.
Если же расходы превысили 300 евро в год, то компенсация составит 90% от суммы. Например, если в течение года человек потратил на рецептурные лекарства 500 евро, то он сам оплачивает 220 евро, а Касса здоровья дополнительно компенсирует 280 евро.
* Поддержка занятости.
В сентябре 2024 года был открыт конкурс заявок, направленный на улучшение доступа к занятости для людей, находящихся в неблагоприятном положении на рынке труда, включая людей с ограниченными возможностями. Проекты будут предусматривать индивидуальную интенсивную поддержку, чтобы помочь целевой группе преодолеть барьеры, связанные со здоровьем, образованием или социальными факторами. Бюджет конкурса составляет 2 млн евро при софинансировании Европейского союза.
Важно!
Эстонская палата людей с ограниченными потребностями занимается следующей деятельностью:
Защищает человеческие, гражданские, социальные и экономические права лиц с ограниченными возможностями.
Выступает в роли республиканского органа сотрудничества и координации в деле продвижения политики, касающейся людей с ограниченными возможностями.
Представляет и защищает на европейском и международном уровне интересы людей с ограниченными возможностями в Эстонии.
Оказывает просветительские, попечительские, социальные и другие услуги.
При поддержке фонда ESF Эстонская палата людей с ограниченными возможностями запустила сайт omastehooldusest.ee, на котором можно найти всю необходимую информацию о помощи.
Сайт – на эстонском языке, но его содержание можно легко перевести, например, на русский язык с помощью автоматического перевода. Встроенная в браузере Chrome функция перевода автоматически определяет, на каком языке вам удобнее изучить информацию на сайте. В конце адресной строки есть значок перевода, на который нужно нажать. Также можно настроить Chrome на автоматический перевод с эстонского, например, на русский или английский.
Маарья Крайс-Леоск,
исполнительный руководитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями
Для людей с особыми потребностями или хроническими заболеваниями главной повседневной трудностью остается доступ к необходимой помощи. Эстония продолжает оставаться страной, где поддержка предоставляется по принципу, ориентированному на поставщика услуг, а не на индивидуальные нужды человека. Зачастую не хватает гибкости, а порой и простого человеческого сострадания, чтобы оказать помощь в том объеме и тем способом, которые действительно необходимы. Существуют и системные преграды: у поставщиков услуг – местного самоуправления или государства – не всегда достаточно ресурсов, будь то финансы или персонал, чтобы удовлетворить все запросы.
Кроме того, людям с особыми потребностями приходится нести тяжкое бремя постоянного доказывания степени инвалидности. Этот процесс изнурителен, обременителен и унижает человеческое достоинство, превращая борьбу за помощь в бесконечное испытание. Заглядывая в 2025 год, наибольшую тревогу вызывает отсутствие у эстонского государства целостного видения того, как повышение налогов и рост стоимости жизни отразятся на людях с особыми потребностями и хроническими заболеваниями. Изменения в каждой сфере узконаправленны и лишены системного анализа.
Учитывая, что, по данным Департамента статистики, почти 50% людей с инвалидностью живут в относительной бедности, мы глубоко обеспокоены их будущим. Не менее тревожит недофинансирование здравоохранения, включая доступ к психиатрической помощи, и политика жесткой экономии, ведущая к закрытию маленьких медучреждений, что лишь отдаляет государство от человека. В 2025 году мы ждем от государства и его чиновников „человеческого лица“ – подлинной человечности, стремления к пониманию и ощущения „нас“. Мы ожидаем, что каждое решение будет приниматься через призму осмысленного участия, сопровождаться всесторонней оценкой воздействия, а главным принципом станет: „Каждый человек – хозяин своей судьбы“.
Пилотный проект открыл странам-участницам возможность внедрить или проанализировать введение карточки инвалида ЕС. Эстония тщательно изучила готовность и заинтересованность ключевых сторон. Результаты пилота показали, что интерес к карточке значителен, однако решение о совмещении карты инвалида, выдаваемой в Эстонии, с карточкой ЕС не было принято сразу же. Это потребовало бы технических решений, на которые в тот момент не было выделено средств. Карточка инвалида ЕС предлагает больше услуг на льготных условиях и облегчает путешествие в качестве туриста, включая льготы для сопровождающих лиц, персональную помощь, приоритетный доступ и т. д.