Экономика
24.01.2025, 16:10

Налогово-таможенный департамент отправил напоминания о регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота

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Налогово-таможенный департамент
Налогово-таможенный департамент
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Налогово-таможенный департамент отправил сегодня по электронной почте уведомления более чем 24 000 коммерческим объединениям, у которых может возникнуть обязанность по регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота 1 января 2025 года.

Предприятия, годовой оборот которых составляет 40 000 евро, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота с 1 января 2025 года, если их оборот включает в себя следующее:

  • тот оборот товаров и услуг, который облагается нулевым процентом (за исключением отчуждения основных средств);

  • оборот от сделок с недвижимостью (за исключением отчуждения основных средств и случайных сделок);

  • оборот от страховых и финансовых услуг (за исключением случайных услуг.)

Только предприятия, чей годовой оборот составляет 40 000 евро и который возник в Эстонии, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота. Если общий оборот коммерческого объединения облагается налогом с оборота по нулевой ставке или вовсе не облагается, а также в него не входит внутрисоюзный оборот, то регистрироваться в качестве обязанного по налогу с оборота не нужно, независимо от размера этого оборота.

Более подробная информация об учёте предельной ставки для регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота представлена на веб-сайте департамента. Напомним, что данный учёт вступил в силу 1 января 2025 года.

Случайные сделки предприятия

  • Случайная сделка не связана с основной деятельностью налогообязанного (его повседневной предпринимательской деятельностью).

  • Например, случайное отчуждение происходит, когда предприятие, которое приобрело ценные бумаги для их инвестирования, но отчуждает их и сделки с ценными бумагами не входят в его основную деятельность.

  • Случайность не может быть оценена исключительно по частоте сделок, размеру сумм их или доле. Как правило, сделка считается случайной, когда предприятие инвестировало свои свободные средства, предоставило ссуду и т. д., но само оно было создано для иного вида деятельности.

  • Предоставление ссуды считается случайной сделкой, если оно не является основным видом деятельности для данного предприятия.

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