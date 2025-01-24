Налогово-таможенный департамент отправил напоминания о регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота

Предприятия, годовой оборот которых составляет 40 000 евро, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота с 1 января 2025 года, если их оборот включает в себя следующее:

Только предприятия, чей годовой оборот составляет 40 000 евро и который возник в Эстонии, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота. Если общий оборот коммерческого объединения облагается налогом с оборота по нулевой ставке или вовсе не облагается, а также в него не входит внутрисоюзный оборот, то регистрироваться в качестве обязанного по налогу с оборота не нужно, независимо от размера этого оборота.