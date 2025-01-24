Налогово-таможенный департамент отправил напоминания о регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота(2)
Налогово-таможенный департамент отправил сегодня по электронной почте уведомления более чем 24 000 коммерческим объединениям, у которых может возникнуть обязанность по регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота 1 января 2025 года.
Предприятия, годовой оборот которых составляет 40 000 евро, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота с 1 января 2025 года, если их оборот включает в себя следующее:
тот оборот товаров и услуг, который облагается нулевым процентом (за исключением отчуждения основных средств);
оборот от сделок с недвижимостью (за исключением отчуждения основных средств и случайных сделок);
оборот от страховых и финансовых услуг (за исключением случайных услуг.)
Только предприятия, чей годовой оборот составляет 40 000 евро и который возник в Эстонии, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота. Если общий оборот коммерческого объединения облагается налогом с оборота по нулевой ставке или вовсе не облагается, а также в него не входит внутрисоюзный оборот, то регистрироваться в качестве обязанного по налогу с оборота не нужно, независимо от размера этого оборота.
Более подробная информация об учёте предельной ставки для регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота представлена на веб-сайте департамента. Напомним, что данный учёт вступил в силу 1 января 2025 года.