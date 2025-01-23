Экономика
23.01.2025, 12:15

Налогово-таможенный департамент ожидает к 1 февраля информацию, связанную с налоговыми льготами

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Данные должны представлять банки, держатель пенсионного регистра, страховые компании и образовательные учреждения
Данные должны представлять банки, держатель пенсионного регистра, страховые компании и образовательные учреждения
ФОТО: R Photography Background | Shutterstock

К 1 февраля 2025 года учреждения и предприятия, которые предоставляют людям услуги с налоговыми льготами, должны предоставить данные о расходах людей в Налогово-таможенный департамент.

Своевременно представленные данные о налоговых льготах предварительно вносятся в декларации о доходах физического лица. Это позволяет человеку быстро, с учётом вычетов декларировать свои доходы. Таким образом, люди сразу узнают о своём окончательном налоговом обязательстве за прошлый год.

Данные должны представлять банки, держатель пенсионного регистра, страховые компании и образовательные учреждения. Также люди могут вычитать из дохода стоимость подарков и пожертвований, которые были сделаны объединению, внесённому в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений со льготами по подоходному налогу.

При подаче декларации о доходах люди могут вычитать из дохода расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро. Вычеты в налоговом периоде не могут превышать 50% от облагаемого в Эстонии налогом дохода. Кроме того, из подлежащего налогообложению дохода можно вычесть платежи по добровольной накопительной пенсии, т.е. платежи в пенсию III ступени, не более 15% от облагаемого налогом дохода, но не более 6000 евро в год.

Декларирование доходов начинается 15 февраля и продлится до 30 апреля. При декларировании доходов НТД рекомендует людям проявить терпение и отдать предпочтение электронной подаче декларации в среде э-услуг e-MTA. Подробнее о декларировании доходов за 2024 в 2025 году на сайте НТД.

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