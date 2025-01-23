Налогово-таможенный департамент ожидает к 1 февраля информацию, связанную с налоговыми льготами

Своевременно представленные данные о налоговых льготах предварительно вносятся в декларации о доходах физического лица. Это позволяет человеку быстро, с учётом вычетов декларировать свои доходы. Таким образом, люди сразу узнают о своём окончательном налоговом обязательстве за прошлый год.

Данные должны представлять банки, держатель пенсионного регистра, страховые компании и образовательные учреждения. Также люди могут вычитать из дохода стоимость подарков и пожертвований, которые были сделаны объединению, внесённому в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений со льготами по подоходному налогу.

При подаче декларации о доходах люди могут вычитать из дохода расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро. Вычеты в налоговом периоде не могут превышать 50% от облагаемого в Эстонии налогом дохода. Кроме того, из подлежащего налогообложению дохода можно вычесть платежи по добровольной накопительной пенсии, т.е. платежи в пенсию III ступени, не более 15% от облагаемого налогом дохода, но не более 6000 евро в год.