ОПРОС | На чем вы стали больше экономить?

По данным Департамента статистики, в 2024 году средняя инфляция в Эстонии составила 3,5%. При этом индекс потребительских цен в Эстонии вырос по сравнению со средним значением 2023 года на 3,5%.

Более того, в декабре 2024 года индекс потребительских цен вырос по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 3,9%. Товары в декабре подорожали в годовом сравнении на 3,2%, а услуги — на 5,1%.

Правда, доходы некоторых категорий населения тоже обещают несколько увеличиться. Так,19 декабря 2024 года правительство утвердило минимальную заработную плату на 2025 год в размере 886 евро в месяц и минимальную часовую ставку оплаты труда — 5,31 евро. Иными словами, с 1 января минимальная зарплата увеличилась на восемь процентов, или на 66 евро.

Однако не стоит забывать, что вместе с ростом минимальных зарплат увеличились и госпошлины, были введены новые налоги и увеличены уже действовавшие.

Что касается месячной брутто-зарплаты, то в в третьем квартале была наиболее высокой в ​​сферах информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2540 евро). Наиболее низкую среднюю месячную брутто-зарплату получают те, кто занят в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1311 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1366 евро).

Но чтобы понять, как живут люди в среднем, стоит обратить внимание на медианную зарплату — показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В третьем квартале 2024 года этот показатель составил 1620 евро, сообщил Департамент статистики в конце ноября.

Более подробную статистику изменения значения медианной зарплаты по месяцам можно посмотреть на графике ниже.

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