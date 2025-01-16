Правительство не поддержало снижение налога с оборота для продуктов питания

Правительство не поддерживает законопроект, инициированный фракцией Эстонской консервативной народной партии (EKRE), поскольку он приведет к большим и неэффективным расходам государственного бюджета, пояснило в пресс-релизе коммуникационное бюро правительства.

По оценкам Министерства финансов, годовые расходы составили бы не менее 400 миллионов евро.

Пищевики относились к возможному снижению НСО скептически

Раннее глава союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отмечала, что всего за несколько лет цены на продукты питания в Эстонии выросли на 40% и сейчас не наблюдается ни одного фактора, который мог бы стабилизировать цены на продукты питания. „Помимо роста цен на энергоносители и сырье, цены тянет вверх и растущее налоговое бремя: вступающий в силу в следующем году (в этом - прим.ред.) налог с оборота в размере 24% станет самым высоким применяемым к продуктами питания в Европе после Дании. Правда заключается в том, цены на продукты питания уже превысили предел терпимости для многих домохозяйств. Производители продуктов питания снизили отпускные цены на продукцию, на которую временно снизились сырьевые цены, но, к сожалению, это не всегда отражается на конечной стоимости продукции“, - написала Потисепп.

Поэтому, отметила эксперт, пищевики не уверены, что исключение в ставке налога с оборота для продуктов питания способно снизить цены на продукты питания в такой же степени. По ее мнению, снижение НСО может до потребителя не дойти, а государство вернет потерянные деньги через новые налоги.