Обзор для коммерческих объединений: что важно знать при подаче деклараций в 2025 году
Налогово-таможенный департамент (НТД) делает обзор налоговых изменений и важных дат, которые необходимо знать юридическим лицам при подаче деклараций в 2025 году.
Налоговые ставки
Удерживаемая ставка подоходного налога для физических лиц составляет 22%; при налогообложении юридических лиц необходимо использовать ставку 22/78. Это действует с 1 января 2025 года в отношении произведённых выплат и расходов.
Не облагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год или 654 евро в календарный месяц. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год или 776 евро в календарный месяц. „Налоговый горб“ или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода останется в 2025 году таким же, каким и был в прошлом.
Ставка платежа по накопительной пенсии составляет 2%, 4% или 6% в зависимости от желания человека. Он должен перепроверить ставку этого платежа в Пенсионном центре до того, как будет выплачена заработная плата.
Месячная ставка в размере 820 евро является основанием для минимальной обязанности по уплате социального налога в сумме 270,60 евро.
Ставка авансового платежа по подоходному налогу для кредитного учреждения составляет 18%, которую в первый раз необходимо задекларировать к 10 июню 2025 года в майской форме TSD за I квартал.
Не облагаемые налогом предельные ставки
Не облагаемая налогом предельная ставка суточных в случае зарубежной командировки увеличена. Она составляет 75 евро за первые 15 дней командировки (но не более 15 дней в календарном месяце) и за каждый последующий день – 40 евро.
Не облагаемая налогом предельная ставка компенсации за использование личного легкового автомобиля увеличена. Она составляет 0,5 евро за каждый километр рабочей поездки (но не более 550 евро в месяц на каждого работодателя, выплачивающего такую компенсацию) и её можно возместить без уплаты налогов на основании учёта рабочих поездок.
Расходы на питание не облагаются налогом и составляют до 20 евро на человека в день; питание предоставляется во время рейсов членам экипажей морских и гражданских воздушных судов.
Расходы, связанные с предпринимательством, не считаются специальными льготами для работодателя, предоставляющего жильё своему работнику, с которым заключён трудовой договор, если они составляют до 500 евро за календарный месяц на одного работника в случае его размещения в Таллинне и Тарту, а в других случаях – до 250 евро. Расходы не считаются также специальными льготами, если место жительства работника находится на расстоянии как минимум 50 километров от места работы и в собственности работника нет другой недвижимости, находящей ближе к месту работы и которую можно использовать в качестве жилища.
Товары, переданные в рекламных целях, и услуги, оказанные для того же, не облагаются подоходным налогом, если их стоимость без налога с оборота не превышает 21 евро.
Не облагаемая налогом предельная ставка расходов на приём юридических лиц составляет 50 евро в календарный месяц; к ним добавляется 2% от суммы выплат, обложенных индивидуальным социальным налогом и произведённых в том же календарном месяце.
Расходы на гигиену труда и укрепление здоровья работника
Предписание врача по гигиене труда или оценка риска здоровья были ранее важны в теме расходов, связанных с этим. Такие расходы, которые не предусмотрены Законом о гигиене и безопасности труда, могут не облагаться налогом с 2025 года, но они являются разумными и необходимыми с учётом специфики работы.
Расходы, производимые для укрепления здоровья в размере до 400 евро на одного работника в год, не облагаются налогом в качестве специальной льготы, если они предоставляются всем работникам. Расходы, непосредственно связанные с массажем, также добавились к списку предлагаемых услуг.
Другие напоминания
Использование льгот по социальному налогу по меньшей мере в пределах месячной ставки для работника с пониженной трудоспособностью разрешается при условии, что для работодателя действует решение о том, что Касса по безработице уплачивает социальный налог с месячной ставки за работника, а также декларирует его в декларации ESD.
Срок подачи декларации о расходах на обучение, оплаченных физическими лицами (форма INF3),приближается для всех государственных, муниципальных учебных заведений, публично-правовых университетов, частных школ и учреждений по повышению квалификации. Срок подачи этой декларации наступает 3 февраля 2025 года.
Срок подачи расходов на компенсацию за использование личного легкового автомобиля, обучение и укрепление здоровья (форма INF14,часть I–III), наступает 3 февраля 2025 года. Срок подачи предоставленных и возвращённых ссуд (форма INF14, часть IV) наступает 20 числа месяца, следующего за этим кварталом.
Если коммерческое объединение получило от другого товарищества-резидента дивиденды, облагаемые налогом по более низкой ставке, то при их дальнейшей выплате физическому лицу действует ставка подоходного налога 7%, которая удерживается.
Срок подачи декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (форма TSD) наступает 10 числа следующего месяца после того, как были произведены выплаты или сделаны расходы. Мы рекомендуем Вам подать отчёт за несколько дней до установленного срока для того, чтобы его подача прошла беспрепятственно.