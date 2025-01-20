Обзор для коммерческих объединений: что важно знать при подаче деклараций в 2025 году

Не облагаемая налогом предельная ставка суточных в случае зарубежной командировки увеличена. Она составляет 75 евро за первые 15 дней командировки (но не более 15 дней в календарном месяце) и за каждый последующий день – 40 евро.

Не облагаемая налогом предельная ставка компенсации за использование личного легкового автомобиля увеличена. Она составляет 0,5 евро за каждый километр рабочей поездки (но не более 550 евро в месяц на каждого работодателя, выплачивающего такую компенсацию) и её можно возместить без уплаты налогов на основании учёта рабочих поездок.

Расходы на питание не облагаются налогом и составляют до 20 евро на человека в день; питание предоставляется во время рейсов членам экипажей морских и гражданских воздушных судов.

Расходы, связанные с предпринимательством, не считаются специальными льготами для работодателя, предоставляющего жильё своему работнику, с которым заключён трудовой договор, если они составляют до 500 евро за календарный месяц на одного работника в случае его размещения в Таллинне и Тарту, а в других случаях – до 250 евро. Расходы не считаются также специальными льготами, если место жительства работника находится на расстоянии как минимум 50 километров от места работы и в собственности работника нет другой недвижимости, находящей ближе к месту работы и которую можно использовать в качестве жилища.

Товары, переданные в рекламных целях, и услуги, оказанные для того же, не облагаются подоходным налогом, если их стоимость без налога с оборота не превышает 21 евро.