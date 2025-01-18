Экономика
18.01.2025, 19:40

Olerex, Maxima и другие: смотрите, какие фирмы в 2024 году были крупнейшими налогоплательщиками

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В прошлом году самую большую сумму налога заплатило предприятие AS Olerex Terminal
В прошлом году самую большую сумму налога заплатило предприятие AS Olerex Terminal
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

По данным Налогово-таможенного департамента, крупнейшими налогоплательщиками в прошлом году были преимущественно топливные компании и банки. Наибольшую сумму выплатила компания AS Olerex Terminal, пишет Delfi Ärileht.

Налогово-таможенный департамент публикует суммы, внесенные налогоплательщиками в конце каждого квартала. Сводная таблица результатов каждого квартала показала, какие компании в прошлом году заплатили больше всего налогов государству.

По данным за 2024 год, крупнейшую сумму налога уплатила топливная компания Olerex Terminal, от которой государство в общей сложности получило более 250,2 млн евро. Это 249,6 миллиона евро государственных налогов и почти 645 000 евро налогов на рабочую силу. Сеть АЗС Olerex AS, принадлежащая тем же владельцам, заплатила налогов на сумму 112,8 млн евро.

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