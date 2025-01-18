18.01.2025, 19:40
Olerex, Maxima и другие: смотрите, какие фирмы в 2024 году были крупнейшими налогоплательщиками(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Налогово-таможенного департамента, крупнейшими налогоплательщиками в прошлом году были преимущественно топливные компании и банки. Наибольшую сумму выплатила компания AS Olerex Terminal, пишет Delfi Ärileht.
Налогово-таможенный департамент публикует суммы, внесенные налогоплательщиками в конце каждого квартала. Сводная таблица результатов каждого квартала показала, какие компании в прошлом году заплатили больше всего налогов государству.
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