ВИДЕО | Налоговый департамент внес изменения в декларирование доходов. Чего ожидать в этом году?

Владельцы транспортных средств могут подать декларацию о подоходном налоге после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление дает возможность ознакомиться со своими налоговыми обязательствами и при желании оставить на своем счете предоплаты подоходный налог, подлежащий возврату на основании декларации о подоходном налоге, для покрытия обязательств по автомобильному или земельному налогу.

В декларации, подаваемой за 2024 год, по-прежнему применяется ставка налога 20%.

В 2024 году „налоговый горб“ и расчет необлагаемых налогом доходов не изменятся. Общий необлагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год, для людей пенсионного возраста – 9312 евро в год.

По сравнению с предыдущими годами из дохода не могут быть вычтены проценты по жилищному кредиту, необлагаемый налогом доход детей и дополнительный необлагаемый налогом доход супруга или зарегистрированного партнера.