ВИДЕО | Налоговый департамент внес изменения в декларирование доходов. Чего ожидать в этом году?(6)
До начала декларирования доходов физических лиц за прошлый год остался один месяц. Налогово-таможенный департамент (НТД) 15 января представил основные изменения и объяснил, на что следует обратить внимание при подаче февральской декларации.
В декларации о подоходном налоге за 2024 год больше нельзя вычесть проценты по жилищному кредиту, дополнительный необлагаемый налогом доход на содержание двух или более детей, а также передать неиспользованный необлагаемый налогом доход своему супругу. Об этом и многом другом рассказали представители НТД Мадис Лаас и Рийна Рандвер-Сойер.
Декларацию о доходах можно будет подать в электронной среде с 15 февраля. Государство возвращает переплаченный подоходный налог на указанный в декларации банковский счет не позднее 1 октября. Сумма недоплаченного государству налога должна быть уплачена в тот же день.
Что изменится в этом году?
Владельцы транспортных средств могут подать декларацию о подоходном налоге после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление дает возможность ознакомиться со своими налоговыми обязательствами и при желании оставить на своем счете предоплаты подоходный налог, подлежащий возврату на основании декларации о подоходном налоге, для покрытия обязательств по автомобильному или земельному налогу.
В декларации, подаваемой за 2024 год, по-прежнему применяется ставка налога 20%.
В 2024 году „налоговый горб“ и расчет необлагаемых налогом доходов не изменятся. Общий необлагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год, для людей пенсионного возраста – 9312 евро в год.
По сравнению с предыдущими годами из дохода не могут быть вычтены проценты по жилищному кредиту, необлагаемый налогом доход детей и дополнительный необлагаемый налогом доход супруга или зарегистрированного партнера.
По-прежнему можно вычесть расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро, а также взносы в III пенсионную ступень до 15% от облагаемого налогом дохода, но не более 6000 евро в год.
Подробнее о декларации о доходах за 2024 год читайте ЗДЕСЬ.