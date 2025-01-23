Новости Эстонии
23.01.2025, 20:40

ФОТО | На эстонских пляжах обнаружено странное белое вещество. Что это такое?

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О загрязнении (странных белых кусочках) сообщил местный житель
О загрязнении (странных белых кусочках) сообщил местный житель
ФОТО: Keskkonnaamet

Как передает Агентство окружающей среды, сообщение о загрязнении в Ляэнемаа, на участке побережья от Спитхами до Ригулди протяженностью 11 километров, поступило в начале недели.

Белое вещество было отправлено на анализ, результаты которого показали, что речь идет о смеси жирных кислот и эфиров.

Такой материал используется, например, в производстве косметических средств. Специалисты Агентства окружающей среды предполагают, что эти белые кусочки могли попасть в воду из груза какого-либо проходящего мимо суда.

Природа может справиться с разложением жира сама, и подбирать кусочки не требуется.

Если вы заметили подозрительную деятельность на природе или ее загрязнение, сообщите об этом по государственному инфотелефону 1247.

Синей линией отмечена протяженность загрязнения

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