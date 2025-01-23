ФОТО | На эстонских пляжах обнаружено странное белое вещество. Что это такое?

Белое вещество было отправлено на анализ, результаты которого показали, что речь идет о смеси жирных кислот и эфиров.

Такой материал используется, например, в производстве косметических средств. Специалисты Агентства окружающей среды предполагают, что эти белые кусочки могли попасть в воду из груза какого-либо проходящего мимо суда.

Природа может справиться с разложением жира сама, и подбирать кусочки не требуется.

Если вы заметили подозрительную деятельность на природе или ее загрязнение, сообщите об этом по государственному инфотелефону 1247.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить