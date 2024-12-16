В Таллинне ищут решения для снижения городского шума. Вы можете помочь!

До 22 декабря от горожан ждут предложения к проекту плана действий по снижению шума в Таллинне.

Согласно оценкам ученых, шум от транспортных средств, превышающий установленные нормы, ежегодно вызывает в столице Эстонии около 140 случаев инсульта и приводит к ишемической болезни сердца у 130 человек. На лечение заболеваний, связанных с транспортным шумом, в Таллинне ежегодно тратится более 125 миллионов евро. Примерно 40% жителей города, или около 160 000 человек, живут в условиях нездорового уровня транспортного шума.

Избыточный шум от транспорта также негативно сказывается на предпринимательской деятельности, затрудняя строительство новых зданий в центре Таллинна. Государственные учреждения не могут выдавать разрешения на строительство в условиях окружающей среды с вредным для здоровья уровнем шума.

Как действующий, так и разрабатываемый планы действий по снижению шума указывают, что основной причиной возникновения шума является растущая автомобилизация. Главная проблема Таллинна – высокая интенсивность движения на магистральных улицах, где уровень шума, согласно данным шумовой карты города, достигает 75 децибел. Рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма шума составляет 53 децибела. Для сравнения, уровень в 60–65 децибел соответствует шуму работающего пылесоса или фена.

„Превышающий установленные нормы транспортный шум препятствует развитию бизнеса и вредит здоровью, – заявил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. – Из-за транспортного шума в центре города были случаи отказа в выдаче разрешений на строительство. Маленькие дети не могут спать на улице под окнами дома, а горожан беспокоят звуки разгоняющихся мотоциклов и автомобилей. К счастью, из научных исследований и опыта других городов Северной Европы мы знаем, какие решения существуют, и мы движемся в этом направлении“, – добавил Пере.