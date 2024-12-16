В Таллинне ищут решения для снижения городского шума. Вы можете помочь!(6)
В Таллинне завершается подготовка плана действий по снижению шума окружающей среды, распространяющегося в условиях открытого пространства. Согласно законодательству, город обязан сокращать уровень шума, превышающий допустимые нормы в городском пространстве, чтобы обеспечить здоровую среду для жизни и способствовать развитию бизнеса.
До 22 декабря от горожан ждут предложения к проекту плана действий по снижению шума в Таллинне.
Согласно оценкам ученых, шум от транспортных средств, превышающий установленные нормы, ежегодно вызывает в столице Эстонии около 140 случаев инсульта и приводит к ишемической болезни сердца у 130 человек. На лечение заболеваний, связанных с транспортным шумом, в Таллинне ежегодно тратится более 125 миллионов евро. Примерно 40% жителей города, или около 160 000 человек, живут в условиях нездорового уровня транспортного шума.
Избыточный шум от транспорта также негативно сказывается на предпринимательской деятельности, затрудняя строительство новых зданий в центре Таллинна. Государственные учреждения не могут выдавать разрешения на строительство в условиях окружающей среды с вредным для здоровья уровнем шума.
Как действующий, так и разрабатываемый планы действий по снижению шума указывают, что основной причиной возникновения шума является растущая автомобилизация. Главная проблема Таллинна – высокая интенсивность движения на магистральных улицах, где уровень шума, согласно данным шумовой карты города, достигает 75 децибел. Рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма шума составляет 53 децибела. Для сравнения, уровень в 60–65 децибел соответствует шуму работающего пылесоса или фена.
„Превышающий установленные нормы транспортный шум препятствует развитию бизнеса и вредит здоровью, – заявил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. – Из-за транспортного шума в центре города были случаи отказа в выдаче разрешений на строительство. Маленькие дети не могут спать на улице под окнами дома, а горожан беспокоят звуки разгоняющихся мотоциклов и автомобилей. К счастью, из научных исследований и опыта других городов Северной Европы мы знаем, какие решения существуют, и мы движемся в этом направлении“, – добавил Пере.
В плане действий подчеркивается, что основное решение проблемы снижения шума заключается в поддержке экологичных способов передвижения, таких как общественный транспорт, велосипед и пешие прогулки, с помощью создания лучшей инфраструктуры и дорожных объектов. Также рекомендуется снижение скоростных ограничений для моторных транспортных средств до 30 км/ч и 40 км/ч. Исследование ученых из университетов Эстонии и Швеции показывает, что шум от автомобильных покрышек начинает превышать средний шум двигателя уже при скорости свыше 30 км/ч. Важно также защищать существующие более тихие зоны (например, жилые районы, зеленые зоны) и создавать новые, а также улучшать звукоизоляцию чувствительных к шуму зданий.
В 2025 году будет завершен новый план действий по снижению шума, а в 2026 году – готовы новые измерения шума и его моделирование. Для снижения шума в ближайшие годы город улучшит сеть общественного транспорта, построит тротуары и сеть отделенных от проезжей части велосипедных дорожек. При планировании города используется концепция „города 15 минут“, предполагающая, что все необходимые услуги будут доступны вблизи дома, чтобы жители не преодолевали большие расстояния на автомобиле для выполнения своих повседневных дел.
„Из-за архитектурной неоднородности городской среды шум распространяется по-разному, и меры по его снижению показывают различную эффективность в зависимости от конкретного уличного пространства. Новый план действий по снижению шума в окружающей среде задает общую планку, но для каждого района с проблемой повышенного шума требуется индивидуальное решение, эффективность которого можно определить только после моделирования шума или проведения исследований“, – сказал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.