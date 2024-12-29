ФОТО | Разлившееся на автозаправке топливо стало источником масштабного загрязнения окружающей среды

В субботу, 28 декабря, около 12:40 местный житель сообщил в Центр тревоги, что в районе улицы Транспорди в Валга чувствуется запах топлива, а в ручье Ряни видны остатки топлива.

Прибывший на место инспектор Департамента окружающей среды обнаружил источник загрязнения – автоматическую автозаправочную станцию в этом районе. Предположительно, часть загрязнения попала в ручей Ряни с дождевой водой через канализационный люк.

Спасатели покрыли участок автозаправочной станции площадью около 80 квадратных метров абсорбирующим веществом и закрыли отверстие ближайшего канализационного люка пленкой.

В воскресенье около 14:00 инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели продолжили работы. В ручье было установлено боновое заграждение, наполненное абсорбирующим материалом, которое задерживает воду, смешанную с топливом, и впитывает ее.

По текущей оценке руководителя спасательных работ и специалиста Департамента окружающей среды, утечки топлива в ручей больше нет, а его распространение в ручье заблокировано с помощью заграждения.