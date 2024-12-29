ФОТО | Разлившееся на автозаправке топливо стало источником масштабного загрязнения окружающей среды(3)
В Валга пролившееся на заправке топливо с дождевой водой попало через канализацию в ручей Ряни. Распространение загрязнения было локализовано, сообщает RusERR со ссылкой на пресс-релиз спасательного департамента.
В субботу, 28 декабря, около 12:40 местный житель сообщил в Центр тревоги, что в районе улицы Транспорди в Валга чувствуется запах топлива, а в ручье Ряни видны остатки топлива.
Прибывший на место инспектор Департамента окружающей среды обнаружил источник загрязнения – автоматическую автозаправочную станцию в этом районе. Предположительно, часть загрязнения попала в ручей Ряни с дождевой водой через канализационный люк.
Спасатели покрыли участок автозаправочной станции площадью около 80 квадратных метров абсорбирующим веществом и закрыли отверстие ближайшего канализационного люка пленкой.
В воскресенье около 14:00 инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели продолжили работы. В ручье было установлено боновое заграждение, наполненное абсорбирующим материалом, которое задерживает воду, смешанную с топливом, и впитывает ее.
По текущей оценке руководителя спасательных работ и специалиста Департамента окружающей среды, утечки топлива в ручей больше нет, а его распространение в ручье заблокировано с помощью заграждения.