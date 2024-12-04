04.12.2024, 10:10
Одни не хотят, другим не разрешают: на окраине Таллинна есть заброшенные 100 гектаров бывшего карьера, которые некому восстановить(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство, местные власти и добывающая компания уже десятки лет не могут найти общий язык, чтобы привести в порядок одну из первых частей гигантского карьера Харку, которая был создана в период советской оккупации.
К настоящему времени эта территория превратилась в бесполезную пустошь с опасно крутыми склонами, частично заросшую растительностью. Компания AО „Harku Karjäär“ прорубила рядом с ней канал в скале, по которому вода из действующих карьеров поступает в озеро Харку.
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