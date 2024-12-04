Одни не хотят, другим не разрешают: на окраине Таллинна есть заброшенные 100 гектаров бывшего карьера, которые некому восстановить

К настоящему времени эта территория превратилась в бесполезную пустошь с опасно крутыми склонами, частично заросшую растительностью. Компания AО „Harku Karjäär“ прорубила рядом с ней канал в скале, по которому вода из действующих карьеров поступает в озеро Харку.