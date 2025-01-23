Правда ли, что Юра Борисов стал лицом банка спермы в США?

Как утверждается в приведённых выше постах, успех Борисова привёл к тому, что в Лос-Анджелесе установили рекламный щит, попавший на распространяемое видео. На запечатлённом билборде виден логотип банка спермы California Cryobank , а также фото актёра с подписью: „Хотите, чтобы ваш ребёнок выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь!“

В 2024 году российский актёр Юра Борисов обрёл мировую известность после выхода фильма „ Анора “, в котором исполнил роль персонажа второго плана по имени Игорь. За свою игру в этой картине артист был удостоен номинаций на множество престижных наград, в том числе „ Оскар “, „ Золотой глобус “ и премию Британской киноакадемии (BAFTA).

„Юра Борисов стал лицом банка спермы в Калифорнии — плакаты с его лицом и баночкой уже появились на улицах штата. Всё благодаря хайповому фильму „Анора“. Вот она, популярность“ — пост с таким текстом вышел 17 января в Telegram-канале „ Рестарт “ (115 000 просмотров на момент написания этого разбора). В публикации приводился 10-секундный ролик с предполагаемым билбордом. Канал „ Топор — горячие новости “ (267 000 просмотров) уточнил, что запись сделана в Лос-Анджелесе. „А он сам об этом знает?“ — задались вопросом в канале Shtoll News (139 000 просмотров), намекая на то, что реклама могла быть создана без ведома артиста.

Вскоре после начала распространения этой вирусной записи жена артиста, актриса Анна Шевчук, в сториз на своей странице в Instagram опровергла, что её муж заключал контракт с California Cryobank. „Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира“, — написала она, сопроводив заявление снимком актёра.

„Проверено“ выяснило, что в ролике запечатлён не Лос-Анджелес и даже не Калифорния. Под билбордом можно заметить вывеску ресторана Amici, который находится в Чикаго, штат Иллинойс. Городская пресса сообщала, что это заведение заработало осенью 2023 года на месте ранее закрывшегося Harold’s Chicken Shop, который до сих пор виден в сервисе Google Street View.

Наконец, с помощью обратного поиска по скриншоту „Проверено“ нашло аналогичное видео, которое ещё в ноябре 2024 года опубликовал пользователь Instagram под ником Lil Baby Fan Page. Причём в том посте ролик не был кадрирован. В этой версии записи на билборде несколько раз показана фраза Whatever WHAM Say Goes — это реклама альбома WHAM рэпера Lil Baby. Похожие баннеры появлялись и в других американских городах, включая Лос-Анджелес.

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Наиболее ранняя публикация с поддельным видео, которую смогло найти „Проверено“, появилась 17 января в 12:23 по московскому времени в соцсети X. Пост опубликовал пользователь маленький тони (@AndbalacAnthony), зарегистрировавшийся на платформе в январе 2025 года. Скриншот его твита нередко фигурирует в других публикациях с фейковой новостью. На момент написания разбора этот пост — единственный на странице @AndbalacAnthony.

Таким образом, Юра Борисов не становился лицом калифорнийского банка спермы. Это опровергла его супруга, а вирусное видео, послужившее доказательством, было снято в другом штате и отредактировано. Отметим, что некоторые Telegram-каналы и СМИ, включая Lenta.ru, позднее написали, что ролик был сфабрикован.

Итог: Фейк

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