Правда ли, что Юра Борисов стал лицом банка спермы в США?

Наконец, с помощью обратного поиска по скриншоту „Проверено“ нашло аналогичное видео, которое ещё в ноябре 2024 года опубликовал пользователь Instagram под ником Lil Baby Fan Page. Причём в том посте ролик не был кадрирован. В этой версии записи на билборде несколько раз показана фраза Whatever WHAM Say Goes — это реклама альбома WHAM рэпера Lil Baby. Похожие баннеры появлялись и в других американских городах, включая Лос-Анджелес.