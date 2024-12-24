Правда ли, что Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве?

Для начала „Проверено“ изучило верифицированные аккаунты актёра в соцсетях ( Facebook , Instagram ). Там последние записи были опубликованы 21 ноября 2024 года и представляли собой рекламу фильма, который срежиссировал Депп. Какой-либо официальной информации о вложении денег в московский ювелирный салон на страницах артиста мы не обнаружили. На момент написания этого разбора данных об этом нет и в инстаграме модели Юлии Власовой, которую многие российские СМИ называют русской девушкой Деппа. Однако в этой ситуации вполне можно допустить, что Mash опубликовал эксклюзив от своих источников.

Тем не менее ещё 15 декабря вскоре после публикации Telegram-канала с Власовой связались сотрудники RT и спросили, действительно ли она вместе с актёром собирается открыть ювелирный бутик в Москве. В ответ, как сообщается, девушка поблагодарила за проявленный интерес и обещала рассказать подробности позже, „как будет актуально“. Затем подобный комментарий запросил сайт Super, который ранее также писал о предполагаемом бутике. Там заявили, что в разговоре Власова опровергла информацию о причастности Деппа к бизнесу в Москве. „Джонни не планирует открывать ювелирный бренд. Он не имеет к этому никакого отношения“, — поделилась модель, назвав новость слухами. Впрочем, по словам издания, Власова уточнила, что сама действительно занимается неким проектом, и пообещала раскрыть детали через неделю. К моменту написания этого разбора подробностей ещё не последовало.

На следующий день, 16 декабря, новость о том, что Депп вложил $500 000 в создание ювелирного салона в российской столице, прокомментировал Стивен Дойтерс — генеральный директор кинокомпании IN.2 Films, которую актёр создал в 2021 году. В ответ на пост в соцсети X, который набрал 1,1 млн просмотров, Дойтерс написал: „Я редко комментирую подобную чушь, но это ложь“. В 2023 году он также опроверг, что Депп записал специальное обращение для россиян и планирует посетить Россию.

Кроме того, ранее „Проверено“ рассказывало, что в Сети можно найти множество фото-, видео- и устных свидетельств того, как в разных выступлениях музыкальной группы Hollywood Vampires, в состав которой входит Депп, во время исполнения кавера на композицию Heroes („Герои“) Дэвида Боуи на экране за спинами артистов демонстрируется украинский флаг. Так коллектив выражал стране свою поддержку. Было бы странно, если бы при этом Депп планировал открывать бизнес в России.