Правда ли, что Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве?
В декабре 2024 года в СМИ и соцсетях разошлась новость, что актёр якобы выделил деньги на создание бутика в столице России, которым будет управлять его возлюбленная из Екатеринбурга. Мы проверили достоверность этой истории.
Новость о новом бизнесе актёра в РФ появилась утром 15 декабря 2024 года в Telegram-канале Mash (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора). „Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве — с элитными кольцами, колье и прочими изделиями из якутских бриллиантов. Но есть нюанс. Управлять бутиком в Бирюлёве будет его возлюбленная из Екатеринбурга, 28-летняя Юля, с которой он познакомился на Каннском фестивале. На бизнес Депп дал ей минимум $500 000 на первое время. После обучения в Пражском университете она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно продала его и уговорила Джонни начать работать на российском рынке. Потому что выгоднее, чем в Европе. Для того чтобы лучше разбираться в отечественной ювелирке, Юля поступила в МГУ на спецкурс. Сначала планирует открыть онлайн-магазин, а в 2025 году уже бутик“, — говорилось в посте. Аналогичную запись издание вскоре разместило во „ВКонтакте“ (232 000 просмотров).Согласно сервису TGStat, русскоязычные посты о предполагаемом московском ювелирном салоне Деппа в сумме набрали порядка 10 млн просмотров. Среди самых популярных — записи каналов „Топор. Экономика“ (2,3 млн просмотров), „Прямой эфир“ (762 000), „Москвач“ (459 000), „ВПШ“ (440 000), „Москва Live“ (353 000) и „КБ“ (233 000). Также об этом писали русские и украинские СМИ: „Аргументы и факты“, „Комсомольская правда“, „Газета.ru“, Lenta.ru, „Москва 24“, „Царьград“, „Экспресс-газета“, УНІАН, Ura.ru, Smotrim.ru, „Муз-ТВ“, News.ru, „Ридус“, „Афиша Daily“ и др.
Для начала „Проверено“ изучило верифицированные аккаунты актёра в соцсетях (Facebook, Instagram). Там последние записи были опубликованы 21 ноября 2024 года и представляли собой рекламу фильма, который срежиссировал Депп. Какой-либо официальной информации о вложении денег в московский ювелирный салон на страницах артиста мы не обнаружили. На момент написания этого разбора данных об этом нет и в инстаграме модели Юлии Власовой, которую многие российские СМИ называют русской девушкой Деппа. Однако в этой ситуации вполне можно допустить, что Mash опубликовал эксклюзив от своих источников.
Тем не менее ещё 15 декабря вскоре после публикации Telegram-канала с Власовой связались сотрудники RT и спросили, действительно ли она вместе с актёром собирается открыть ювелирный бутик в Москве. В ответ, как сообщается, девушка поблагодарила за проявленный интерес и обещала рассказать подробности позже, „как будет актуально“. Затем подобный комментарий запросил сайт Super, который ранее также писал о предполагаемом бутике. Там заявили, что в разговоре Власова опровергла информацию о причастности Деппа к бизнесу в Москве. „Джонни не планирует открывать ювелирный бренд. Он не имеет к этому никакого отношения“, — поделилась модель, назвав новость слухами. Впрочем, по словам издания, Власова уточнила, что сама действительно занимается неким проектом, и пообещала раскрыть детали через неделю. К моменту написания этого разбора подробностей ещё не последовало.
На следующий день, 16 декабря, новость о том, что Депп вложил $500 000 в создание ювелирного салона в российской столице, прокомментировал Стивен Дойтерс — генеральный директор кинокомпании IN.2 Films, которую актёр создал в 2021 году. В ответ на пост в соцсети X, который набрал 1,1 млн просмотров, Дойтерс написал: „Я редко комментирую подобную чушь, но это ложь“. В 2023 году он также опроверг, что Депп записал специальное обращение для россиян и планирует посетить Россию.
Кроме того, ранее „Проверено“ рассказывало, что в Сети можно найти множество фото-, видео- и устных свидетельств того, как в разных выступлениях музыкальной группы Hollywood Vampires, в состав которой входит Депп, во время исполнения кавера на композицию Heroes („Герои“) Дэвида Боуи на экране за спинами артистов демонстрируется украинский флаг. Так коллектив выражал стране свою поддержку. Было бы странно, если бы при этом Депп планировал открывать бизнес в России.
Что касается наличия любовных отношений между Деппом и Власовой, то по открытым источникам „Проверено“ не смогло найти этому убедительных доказательств, поэтому не может достоверно утверждать, в каком статусе они находятся. После развода и судебного разбирательства между актёром и его бывшей женой Эмбер Хёрд в Сети появлялись слухи о различных романах артиста. Так, в июле 2024 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что Депп якобы начал встречаться с Власовой, поскольку ранее папарацци застали их вместе. По данным издания, пара познакомилась ещё в 2021 году на кинофестивале в Карловых Варах, что позднее модель подтвердила в разговоре с „Комсомольской правдой“. Таблоид приводил слова инсайдеров, близких к Деппу, согласно которым их отношения носят „случайный“ характер и что пара виделась „то тут, то там“ в течение последних двух лет. „И хотя Власова не подтвердила характер их отношений, она намекнула на роман в постах в Instagram, некоторые из которых были удалены“, — писал Daily Mail. Также сообщалось, что девушка живёт в Праге, училась в Западно-Чешском университете в Пльзене, а затем открыла собственный бьюти-салон.
Вскоре после публикации таблоида модель попросила знакомых не давать прессе комментариев о ней. Впоследствии Власова неоднократно выкладывала разные совместные снимки с Деппом — например, в начале и конце августа, когда в Сети появились сообщения о новом романе артиста с итальянской моделью Гретой Круз. Тогда Власова написала: „Не верь всему, что слышишь в интернете. Мой дорогой друг“. В ноябре девушка рассказала, что ей уже дважды сделали предложение и что она помолвлена. „Скорее всего, это будет жизнь на два города и две страны: Москва и Париж“, — добавила она. При этом Власова не называла имя своего избранника, но многие российские ресурсы утверждали, что это именно Депп, который живёт в Лондоне. В начале декабря „Комсомольская правда“ писала, что сейчас модель живёт в Москве и учится оценке бриллиантов.
В ноябре также появился слух, что Депп начал отношения с испанской моделью Джесс Бордиу, из-за чего некоторые российские ресурсы заявили, что артист изменил Власовой. В свою очередь, таблоид Daily Mail вновь пообщался с неназванным источником, близким к актёру, который сказал: „У неё (Бордиу. — Прим. ред.) нет никакой связи с Джонни. Он наслаждается холостяцкой жизнью и ни с кем не встречается“.
Таким образом, Юлия Власова, которую в СМИ называют русской девушкой Деппа, подтвердила, что занимается неким проектом, но, по её словам, актёр к нему отношения не имеет и не планирует открывать ювелирный бренд. То же самое заявил и гендиректор компании артиста. Причём о том, что модель опровергла слухи о совместном бизнесе с Деппом, также написали некоторые СМИ, упомянутые вначале этого разбора. Среди них — „Газета.ru“, „Ридус“, Lenta.ru и Ura.ru.
Итог: Скорее всего неправда