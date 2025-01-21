Правдиво ли фото статуэтки премии „Оскар“, сгоревшей в Лос-Анджелесе?

Известно, что множество голливудских звёзд, включая нескольких лауреатов „Оскара“, из-за катастрофы потеряли свои дома. В связи с продолжающимися пожарами американская Киноакадемия уже дважды переносила дату объявлений номинантов 2025 года, а также отложила или отменила некоторые другие мероприятия. На этом фоне российские СМИ, среди которых „ Аргументы и факты “ и Ura.ru , со ссылкой на анонимный источник британского таблоида The Sun сообщили, будто из-за пожаров церемонию вручения статуэток в этом году могут вовсе отменить (впервые в истории). Авторитетное издание о киноиндустрии The Hollywood Reporter, в свою очередь, назвало эту новость беспочвенной ложью. Журналисты сообщили, что побеседовали с высокопоставленными лицами Киноакадемии — те отметили, что отмена мероприятия не рассматривается.

С 7 января 2025 года в Южной Калифорнии бушуют пожары, из-за которых уже пострадали тысячи строений и погибли по меньшей мере 25 человек, ещё около 200 000 жителей были вынуждены эвакуироваться . В частности, огонь затронул агломерацию Лос-Анджелеса, где находится Голливуд . Природное бедствие сопровождается многочисленными фейками. Например, ранее Сеть заполонили фотографии и видео якобы горящего знака Hollywood — оказалось , что эти изображения были сгенерированы нейросетями.

В Рунете изображение обгоревшей статуэтки, лежащей среди груды углей и пепла, завирусилось 13 января. Telegram-канал „ Небожена “ (117 000 просмотров на момент написания этого разбора) уточнил, что фотографию опубликовала итальянская актриса Изабелла Росселлини . Позднее журналист Алексей Венедиктов (92 000 просмотров) в своём канале писал , что это именно её снимок. Аналогичные посты встречаются в Facebook (один из них набрал 3600 лайков) и Instagram (например, на странице журнала Hello ). Рассказали о фото и некоторые СМИ, среди которых EADaily . Издание уточнило, что итальянская кинозвезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram. При этом, по словам актрисы, это фото ей прислал брат. „Где был сделан этот снимок и кому принадлежит обгоревшая статуэтка, не уточняется“, — говорится в статье.

Во многих англоязычных публикациях утверждается , будто на самом деле на фото запечатлён „Оскар“ в сгоревшем доме американского актёра и режиссёра Роберта Редфорда . Такие посты встречаются и на русском языке. Снимком якобы поделился сам 88-летний артист, который получал награду дважды: в 1981 году за фильм „Обыкновенные люди“ и в 2002-м, когда удостоился почётной статуэтки за выдающиеся заслуги в кинематографе. Однако „Проверено“ не смогло найти верифицированные аккаунты Редфорда в соцсетях, где он мог бы опубликовать снимок сгоревшей награды. Ещё в 2016 году в одном из интервью артист утверждал , что ему не нравятся социальные сети и что он предпочитает жить вдали от глаз общественности. Кроме того, в декабре 2024 года Редфорд продал свой дом в Калифорнии, который находился на севере штата, вдали от охваченных сейчас пожарами районов, чтобы они с женой больше времени проводили в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Издание Entertainment Weekly задало соответствующий вопрос представителю актёра, который заявил, что связывать с Редфордом вирусное фото безосновательно. „Это фейк. Он живёт в Санта-Фе. Это не его „Оскар““, — добавил собеседник журналистов.

„В своём предыдущем посте , где я перечислила все свои номинации за фильм „ Конклав “, я не смогла найти никаких подходящих слов. Конечно, я очень благодарна и горда, но всё, что связано с Голливудом и Лос-Анджелесом, вызывает у меня в глазах только слёзы, когда я думаю обо всех друзьях и коллегах, которые переживают трагические пожары. Я поговорила об этом с моим братом Роберто, и он прислал мне эту душераздирающую фотографию, которую он нашёл“, — написала актриса.

Что касается вирусного фото, то Росселлини действительно выкладывала его на своей странице в Instagram в ночь на 13 января по московскому времени. У самой 72-летней итальянской актрисы главной кинопремии мира пока нет , хотя за роль в фильме „Конклав“ её в этом году уже номинировали на „ Золотой глобус “ и премию Британской киноакадемии (BAFTA). У её отца Роберто Росселлини была лишь номинация на „Оскар“, а вот её мать, Ингрид Бергман , получила целых три статуэтки . Тем не менее, исходя из подписи к посту Росселлини, вирусный снимок не связан с её семьёй.

По данным издания Gold Derby, освещающего кинопремии и телеконкурсы, „хорошо осведомлённый“ источник из Киноакадемии не смог подтвердить подлинность фотографии. Причём представитель организации заявил, что в случае, если награды живущих в Лос-Анджелесе номинантов пострадают от огня, они будут заменены: „Любой лауреат „Оскара“, чья статуэтка была уничтожена во время пожара, может связаться с нами, и мы с радостью её заменим“.

Часть пользователей и изданий утверждают, что вирусное фото деформированной позолоченной статуэтки (в разные исторические периоды она производилась из различных материалов) было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ). „Проверено“ проанализировало снимок с помощью шести детекторов по определению ИИ-изображений. В половине случаев сервисы сообщили, что снимок с большой вероятностью был создан с использованием нейросетей, в половине — что ИИ для создания фото, скорее всего, не применялся. Такие выводы не удивляют: в 2023 году в статье The New York Times сравнивали работу нескольких подобных сервисов, и оказалось, что они далеко не всегда дают верные результаты. Аналогичное исследование провела и группа учёных из Чикагского университета: в своей статье, опубликованной в 2024 году, они пришли к выводу, что бо́льшую точность определения ИИ-изображения даёт комбинация человеческого и автоматизированного анализа, чем использование только сервисов-детекторов.

Если провести обратный поиск по изображению с помощью сервиса Google Lens и перейти в раздел „Об этом изображении“, то под картинкой обнаружится предупреждение Made with Google AI („Создано с помощью ИИ от Google“). В конце 2024 года сообщалось, что американская корпорация выпускает обновление, которое упростит обнаружение изображений, созданных или отредактированных с помощью ИИ. Google начал добавлять специальные „вотермарки“ на фото, видео, аудио и в тексты, созданные или отредактированные с помощью разработанных компанией ИИ-инструментов.

С помощью обратного поиска по изображению в том же сервисе „Проверено“ выяснило, что самое раннее появление вирусного фото (среди тех публикаций, что мы смогли отследить) состоялось в Facebook 12 января в 12:29 по московскому времени на странице Bob Redford. Судя по всему, автор этого профиля выдаёт себя за именитого актёра, поэтому многие подписчики решили, что снимком поделился сам Редфорд. Причём на этой странице, в отличие от всех упомянутых выше постов, изображение выложено целиком, поэтому в его нижней части можно заметить буквенное сочетание TiJS, напоминающее авторскую подпись. В остальных публикациях оно полностью или частично обрезано. „Проверено“ не удалось выяснить, что означает это буквосочетание.

Таким образом, все изложенные выше аргументы указывают на то, что вирусный снимок был сфабрикован. Ни „Проверено“, ни американские СМИ не смогли установить, выкладывал ли это фото кто-то из лауреатов „Оскара“ или, например, пожарных, работающих сейчас в Лос-Анджелесе и окрестностях. Подлинность изображения как минимум не подтвердили, а как максимум опровергли представители Киноакадемии и актёра Роберта Редфорда, в чьём доме якобы сфотографировали эту статуэтку. При этом многочисленные ИИ-детекторы указывают, что изображение было создано при помощи нейросетей.

Итог: Неправда

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