Правда ли, что сирийские СМИ размыли Анналену Бербок на фото со встречи в Дамаске?

Скандал разгорелся с новой силой 5 января, когда в Сети появились снимки встречи министров с Шараа, на которых Бербок (и другие присутствовавшие там женщины) оказались замазаны так, что их невозможно узнать. Многие российские СМИ в новостных заметках ссылались на немецкий телеканал ntv, который опубликовал статью с заголовком „Канал, близкий к „Хайят Тахрир аш-Шам“, делает Бербок неузнаваемой на фотографиях“. Судя по ссылкам в статье, речь идёт о Telegram-канале Almharar — 3 января в 20:25 по московскому времени там действительно были выложены фото, где фигура немецкого министра размыта. В описании аккаунта говорится, что это официальный канал новостной сети свободной Сирии. Впрочем, „Проверено“ не удалось обнаружить доказательств, что канал как-то связан с новыми сирийскими властями и в какой-то мере представляет их официальную позицию. В одноимённом аккаунте в Facebook и вовсе указано, что редакция новостной сети свободной Сирии располагается в турецком Стамбуле. Журналисты издания Deutsche Welle уточнили у сирийских фактчекеров из проекта Verify-Sy, имеет ли Almharar какое-либо отношение к новым сирийским властям, и получили отрицательный ответ.