Правда ли, что сирийские СМИ размыли Анналену Бербок на фото со встречи в Дамаске?
В начале января 2025 года по Сети разошлись снимки встречи европейских политиков с новым сирийским правительством, на которых фигура главы МИД Германии оказалась заблюрена. СМИ и интернет-пользователи утверждали, что так поступили официальные сирийские медиа с подачи новых властей. Мы решили проверить, так ли это.
О том, что министра иностранных дел Германии замазали на фото с официальной встречи в Дамаске, сообщили крупнейшие российские СМИ: „Первый канал“, „РИА Новости“, „Российская газета“, РБК, Life.ru, „Ведомости“, „Коммерсантъ“, „Комсомольская правда“, Lenta.ru и др. Писали об этом и популярные Telegram-каналы, например „Топор Live“ (831 000 просмотров на момент написания этого разбора), Nexta Live (262 000) и „Ньюсач / Двач“ (202 000). Авторы некоторых публикаций указывают, что это сделали сотрудники СМИ и аккаунтов соцсетей, аффилированных с новыми лидерами Сирии, другие же — что это и вовсе было сделано по указке властей. Обсуждали отредактированные снимки также в соцсетях („ВКонтакте“, X, Facebook) и на блог-платформах.
3 января 2025 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жаном Ноэлем Барро совершила официальный визит в Дамаск. Там политики встретились с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, пришедшим к власти после свержения режима Башара Асада, и представителями сирийского гражданского общества. Перед вылетом Бербок отметила, что она едет на эту встречу с надеждой на перезагрузку отношений Сирии с Германией и ЕС, но только в том случае, если „новое сирийское общество предоставит всем в Сирии, женщинам и мужчинам, независимо от этнической или религиозной группы, к которой они принадлежат, место в политическом процессе, если оно гарантирует им права и предложит им защиту“.
Как только первые кадры встречи европейских политиков с лидером группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“ попали в медиа, разразился скандал: журналисты и интернет-пользователи обратили внимание, что Шараа пожал руку в знак приветствия Барро, однако в случае с Бербок ограничился приветственным жестом без физического контакта. Впрочем, полноценным рукопожатием приветствие Шараа французского политика назвать тоже можно лишь с натяжкой: мужчины едва соприкоснулись кончиками пальцев. Бербок позже заявила, что они предполагали подобное развитие событий, поэтому Барро также не собирался протягивать руку для рукопожатия сирийскому лидеру.
Скандал разгорелся с новой силой 5 января, когда в Сети появились снимки встречи министров с Шараа, на которых Бербок (и другие присутствовавшие там женщины) оказались замазаны так, что их невозможно узнать. Многие российские СМИ в новостных заметках ссылались на немецкий телеканал ntv, который опубликовал статью с заголовком „Канал, близкий к „Хайят Тахрир аш-Шам“, делает Бербок неузнаваемой на фотографиях“. Судя по ссылкам в статье, речь идёт о Telegram-канале Almharar — 3 января в 20:25 по московскому времени там действительно были выложены фото, где фигура немецкого министра размыта. В описании аккаунта говорится, что это официальный канал новостной сети свободной Сирии. Впрочем, „Проверено“ не удалось обнаружить доказательств, что канал как-то связан с новыми сирийскими властями и в какой-то мере представляет их официальную позицию. В одноимённом аккаунте в Facebook и вовсе указано, что редакция новостной сети свободной Сирии располагается в турецком Стамбуле. Журналисты издания Deutsche Welle уточнили у сирийских фактчекеров из проекта Verify-Sy, имеет ли Almharar какое-либо отношение к новым сирийским властям, и получили отрицательный ответ.
При этом в тот же день, 3 января, несколькими часами ранее те же самые фото без всякой ретуши были опубликованы в официальных аккаунтах сирийского министерства иностранных дел в X и Facebook. Бербок, как и другие женщины, отлично видна на снимках. То же самое касается и публикаций этой новости в аккаунтах Сирийского арабского информационного агентства (САНА) — государственного СМИ Сирии.
Таким образом, Анналену Бербок на фото со встречи в Дамаске замазали вовсе не сирийские власти, а редакторы частного Telegram-канала, напрямую не связанного с новыми лидерами Сирии и, по-видимому, не представляющего их точку зрения. Официальные аккаунты МИД Сирии и государственные СМИ опубликовали оригинальные, неотредактированные снимки, на которых Бербок, как и другие женщины, не заблюрена.
Итог: Большей частью неправда