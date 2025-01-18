Правда ли, что датский депутат попросил Россию защитить Гренландию от США?

Депутат Карстен Хёнге действительно существует : в парламенте Дании он представляет оппозиционную Социалистическую народную партию. Он неоднократно высказывался по вопросу статуса Гренландии и предлагал автономии провозгласить независимость и затем союз с Данией, „основанный на равенстве и демократии“. Хёнге комментировал и недавние угрозы со стороны Трампа: в интервью Би-би-си он сказал, что Гренландии нужно решить, насколько она ценит независимость, и в соответствии с этим определиться, допустимо ли разрывать связь с Данией и обращаться к США. О России он не сказал ни слова. Статья Би-би-си с комментариями депутата вышла 10 января, в тот же день, когда в соцсетях начал распространяться скриншот его записи в Facebook.

В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп заявил , что для Вашингтона владение и контроль над Гренландией — абсолютная необходимость. Позже он даже не исключил , что принадлежащий Дании остров будет захвачен силой. 7 января Гренландию посетил сын Трампа — как он сказал сам, с частным визитом. На этом фоне Дания увеличила расходы на оборону острова, власти королевства заявили о единстве своих земель, а премьер-министр Гренландии (у острова статус самоуправляемой территории) Муте Эгеде сказал: „Мы не продаёмся и никогда не будем продаваться“.

В соцсетях Хёнге такого поста нет. Впрочем, многие распространявшие картинку Telegram-каналы утверждали, что депутат удалил свою запись через некоторое время: одни писали про два часа, другие — про несколько часов. Первая версия точно не соответствует действительности: на картинке (если даже предположить, что это и правда скриншот реальной записи) видно, что пост был доступен по меньшей мере в течение семи часов.

Но маловероятно, чтобы скандальный пост известного датского политика (Хёнге заседает в местном парламенте уже больше 13 лет) так долго оставался незамеченным. О нём не написало ни одно датское СМИ, а единственное доступное изображение — всё тот же обрезанный скриншот.

Сам Карстен Хёнге 14 января написал в соцсети X, что распространившийся в интернете скриншот — это фейк. „Шансов на то, что я попрошу Россию о какой-либо поддержке, не больше, чем у снежка в аду“, — говорится в его заявлении. Стоит обратить внимание, что в 2022 году в качестве фото обложки своего профиля в Facebook депутат на протяжении нескольких месяцев использовал пейзаж цветов украинского флага, а впоследствии её заменяли две фотографии политика с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вслед за этим посчитала нужным выступить и Социалистическая народная партия: „Карстен Хёнге никогда не писал и не произносил слов, которые цитируют в соцсетях. Пост сфабрикован неизвестными, которые взяли фотографию со страницы Карстена Хёнге в Facebook и вставили туда посторонний текст“.

Самая ранняя запись о предполагаемом обращении датского депутата к России, которую нашло „Проверено“, появилась 10 января в 18:22 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (143 000 просмотров), 15 января пост был удалён. „Проверено“ уже не раз писало об этом канале как о первоисточнике многочисленных фейков, в большинстве своём посвящённых Украине.

Таким образом, скриншот поста датского депутата, якобы попросившего помощи у России для защиты Гренландии, — фейк. Никаких следов такой записи найти не удалось, а распространение картинки началось с прокремлёвского Telegram-канала, уже неоднократно публиковавшего дезинформацию.

Параллельно с этим российский след нашли и в другой истории, связанной с Гренландией. Трамп уже не первый раз говорит о своих планах получить стратегически важный остров в Арктике — о подобных намерениях он заявил в конце 2019 года. Не исключено, что инициатором стал сенатор от Арканзаса Том Коттон, который затрагивал эту тему в разговоре с президентом США в том же году. Коттон, в свою очередь, ссылался на письмо, подписанное главой МИД Гренландии Ане Лоне Баггер. В этом письме она якобы предлагала США купить остров. Тогда же газета Politiken сообщала, что это фальшивка, а опрошенные эксперты предполагали, что за её созданием может стоять Россия. Теперь, спустя четыре года, к такому же выводу пришла и датская разведка, результаты расследования которой опубликовал Bild.

Итог: Фейк

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