ОПРОС | Налоговое бремя в Эстонии увеличилось. Какой из налогов кажется вам самым болезненным?

Налоговое бремя Эстонии, которое выражает долю налоговых поступлений в валовом внутреннем продукте (ВВП), за последние пять лет увеличилось. Если в 2019 году налоговая нагрузка составляла 33,1% ВВП, то к 2024 году она выросла до 35,1%. По прогнозу Минфина, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП, что на 0,7% выше, чем в 2024 году.

Что же конкретно изменилось или изменится в 2025? Ставка подоходного налога выросла до 22%, вступают в силу автомобильный налог и налог на безопасность (последний подразумевает в том числе увеличение НСО с 22% до 24 с 1 июля 2025 года). Кроме того, ставка земельного налога на земли коммерческого и промышленного назначения увеличвается с нынешних 1% до 2%. Увеличиваются и госпошлины - например, на заключение и расторжение брака или регистрацию транспортных средств, а также акцизы на табак и алкоголь.

Стоит отметить, что ранее налоговое бремя Эстонии по сравнению с другими странами Европейского союза было существенно более низким. Его рост в последние годы указывает на то, что Эстония приближается к среднему европейскому уровню. Увеличение налогового бремени может повлиять на инвестиционный климат страны и экономическую среду в более широком смысле. Предприниматели уже выразили обеспокоенность тем, что увеличение налоговой нагрузки может снизить привлекательность инвестиций в Эстонию.

Кстати, обходить налоги, скорее всего, тоже станет сложнее. В частности, это коснется „зарплаты в конверте“. Напомним, что такая практика является незаконной, а выплата и получение такой зарплаты не только снижает чувство защищенности работников, но и тормозит развитие страны в целом. В Министерстве финансов уже подготовлен законопроект, который даст Налогово-таможенному департаменту возможность требовать от предприятия налоги на рабочую силу и в случае, когда департамент не может доказать, кому, когда именно и сколько было выплачено зарплат „в конверте“. Чиновники надеются, что благодаря изменению государство станет получать около 1,7 миллиона евро дополнительного дохода.

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