ОПРОС | Как жить пенсионерам при росте цен и налогов? Или приходится выживать?

На чем вынуждены экономить пенсионеры? Или наоборот, вам известно, что рост цен и налоговые изменения не повлияли на быт бабушек и дедушек? Мы соберем обратную связь и расскажем ваши истории на страницах портала. При необходимости, отправим запросы государственным служащим и политикам.

В конце 2024 года средняя пенсия по старости в Эстонии составляет 785 евро. В 2025 году выросла ставка подоходного налога - вместо 20% теперь государством удерживается 22%. В этом году не облагаемый налогом доход пенсионеров составляет 776 евро в месяц, и подоходный налог уплачивается с остатка от этой суммы. То есть некоторые пенсионеры, пенсия которых больше 776 евро, на руки будут получать меньше. Например, ваша Пенсия составляет 800 евро. Для пенсионеров по старости необлагаемая сумма составляет 776 евро, значит, подлежащая налогообложению часть — 24 евро (800 – 776 = 24). В 2024 году ставка подоходного налога составляла 20%, поэтому с этой части удерживалось 4.80 евро. После вычета налога пенсия составляла 795.20 евро (800 – 4.80 = 795.20). В 2025 году налог увеличился до 22%, что означает, что удерживается 5.28 евро. После вычета налога пенсия составляет 794.72 евро (800 – 5.28 = 794.72).

При этом цены на продукты питания и коммунальный платежи растут. В 2024 году средняя инфляция в Эстонии составила 3,5%. По оценке экспертов Swedbank, по итогам 2025 года цены в Эстонии вырастут примерно на 4%. Наибольшее влияние на рост окажут продукты питания и транспорт. Цены на электричество и отопление тоже не уменьшаются. Например, в Нарве за „коммуналку“ зимой многие платят на 50-100 евро больше.

Премьер-министр Кристен Михал обещает продолжить индексацию пенсий. По его словам, в бюджетной стратегии прописано, что в 2025 году средняя пенсия по старости вырастет до 813 евро, в 2026 - до 855 евро, в 2027 - до 899 евро, а в 2028 - до 940 евро. К тому же пенсия по старости при трудовом стаже в 44 года с 1 апреля 2025 года составит 813 евро.

В 2025 году пенсионный возраст по старости составляет 64 года и 9 месяцев.

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