ОПРОС | Министр иностранных дел Маргус Цахкна предлагает обсудить запрет TikTok в Европе. Вы с ним согласны?
Сегодня, 19 января, в США вступил в силу запрет на приложение социальной сети TikTok, в результате чего использовать приложение в этой стране стало невозможным. Министр иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (Eesti 200) заявил, что над аналогичным запретом следует задуматься и в Европе. Согласны ли вы, что TikTok пора запретить?
Контекст
Маргус Цахкна заявил, что „в последние годы мы наблюдали и в Европе, как приложение социальной сети TikTok используют для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на результаты выборов. Самый яркий пример этого произошел недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было выявлено вмешательство России в выборы посредством тщательной интернет-кампании“.
Министр добавил, что приложения для социальных сетей, такие как TikTok, не передают сбалансированную информацию, а скорее эффективно способствуют распространению предвзятой информации. „TikTok — это не медиа, а оружие влияния“, — отметил он.
По словам Цахкна, известно, что TikTok собирает много данных о пользователях, но при этом неясно, кто может иметь доступ к собранным данным. „Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В прошлогоднем ежегоднике Департамента внешней разведки также говорится, что TikTok собирает обширную информацию, которая может быть использована для сбора разведданных, вымогательства, а также кибератак“.
Поэтому, по словам Цахкна, учитывая риски безопасности, следует рассмотреть и возможность запрета TikTok в Европе. „Наряду с этим, демократические страны должны продолжить дискуссии о том, как успешно противостоять натиску основанных на искусственном интеллекте враждебных ботов, чья очевидная цель — вмешательство в демократические процессы“.
Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивается баннер, на котором говорится, что платформа „недоступна прямо сейчас“, пишет DW.
„Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что в данный момент вы не можете использовать TikTok“, - гласит текст плашки. Там также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп „указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность“.
Сообщается, что приложение также недоступно для скачивания в магазинах приложений Google Apps и App Store. Кроме того, в США перестали открываться и другие популярные приложения материнской компании TikTok - китайской ByteDance: приложение для монтажа видеороликов CapCut, соцсеть Lemon8, приложение для решения школьных задач Gauth и фоторедактор Hypic.