МНЕНИЕ | ФБК проели политическое наследство Навального
Меньше месяца до годовщины убийства Алексея Навального, и Леонид Волков дал саморазоблачительное интервью Дудю, непонятно зачем, то есть как бы чтобы подчеркнуть: вот, за год мы доели полностью политическое наследие Алексея, идей никаких нет. И поэтому давайте подробно обсуждать все скандалы, в которые мы втянуты и как мы пытаемся выворачиваться из них, считает Александр Морозов
Покушение на Навального в августе 2020 года - отравление и разоблачение этого отравления - были глобальными событиями. Все помнят атмосферу этих дней: не только реакцию мировых медиа и политических кругов многих стран, но и впервые такие масштабные акции солидарности, на которые пошли давно уехавшие из России люди, которые давно интегрировались, у которых сложилась и семейная и профессиональная жизнь. Никогда не было акций в Брисбене или Сеуле, в Рейкьявике или маленьких городах Германии - а тут прямо возникло новое движение, новые возможности. Парадоксально, но штаб ФБК в эмиграции это все игнорировал („Диаспора нас не интересует“ и т.д.). Хотя к ним тогда все стучались из разных мест планеты Земля. Марш солидарности в Праге, который мы тогда провели стал самым крупным публичным событием, связанным с российской политикой в Чехии за многие годы. Вышли семьями, с детьми. Мы собирали и раньше по 100-300 человек, а здесь вышло больше 3 тысяч. Такое невозможно мобилизовать никак, это - открытая естественная реакция людей, которые были шокированы этим средневековым ужасом, который творит ФСБ с этими отравлениями.
Никак штаб ФБК этим не воспользовался. Бывая на многих конференциях российского движения за рубежом, я слышал только одно: они никак не помогают бегущим из страны своим сторонникам, это делает Ходорковский и его „Ковчег“, это делают немецкие гражданские организации, это делают известные деятели культуры, выступая поручителями и т.д. При этом было уже ясно даже не в 2020, а уже в 2019 году, что от ФБК (и не только) в России ничего не останется, все будет выбито за границу. При этом, как правильно позже сказал Зимин, они продолжали инерционно - без всякой политической идеи - что-то делать в старых форматах, которые повисли в воздухе. Все смотрели на это и говорили: а что у них там собственно? У них же только „медиа в изгнании“. Так это у всех. Десять персонажей ФБК плотно сидят на пеньке как опята. И отказались даже ехать на крупнейшую конференцию российского демдвижения, которую европейцы провели в Европарламенте.
Навального посадили в январе 2021 года. Три года он вел мужественную борьбу в тюрьме и лагере, трансформируя свое политическое сопротивление практически в религиозное, продолжая искать язык для нового этапа сопротивления диктатуре. За это время выяснилась, что его команда - без него - совершенно беспомощна в политическом смысле. И плюс к этому быстро запуталась в условиях жизни в эмиграции, в финансировании, в отношении к войне, и к самим себе.
И вот теперь интервью, смысл которого которого сводится к тому, что: „Алексей, мы за год доели твое наследство и теперь будем долго рассказывать, как это произошло, почему мы вляпались в одно и в другое“.
И все это неимоверно обидно, вспоминая, какой искренний и масштабный отклик во всем мире вызывала борьба Навального в 2019-2023 гг., когда она стала не только внутренним российским, но и глобальным событием.
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