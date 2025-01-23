МНЕНИЕ | ФБК проели политическое наследство Навального

Покушение на Навального в августе 2020 года - отравление и разоблачение этого отравления - были глобальными событиями. Все помнят атмосферу этих дней: не только реакцию мировых медиа и политических кругов многих стран, но и впервые такие масштабные акции солидарности, на которые пошли давно уехавшие из России люди, которые давно интегрировались, у которых сложилась и семейная и профессиональная жизнь. Никогда не было акций в Брисбене или Сеуле, в Рейкьявике или маленьких городах Германии - а тут прямо возникло новое движение, новые возможности. Парадоксально, но штаб ФБК в эмиграции это все игнорировал („Диаспора нас не интересует“ и т.д.). Хотя к ним тогда все стучались из разных мест планеты Земля. Марш солидарности в Праге, который мы тогда провели стал самым крупным публичным событием, связанным с российской политикой в Чехии за многие годы. Вышли семьями, с детьми. Мы собирали и раньше по 100-300 человек, а здесь вышло больше 3 тысяч. Такое невозможно мобилизовать никак, это - открытая естественная реакция людей, которые были шокированы этим средневековым ужасом, который творит ФСБ с этими отравлениями.