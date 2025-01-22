Мнение
22.01.2025, 19:04

МНЕНИЕ | Жест Илона Маска - троллинг леваков или правый антисемитизм?

 
Константин Сонин
Илон Маск на инаугурации президента США Дональда Трампа сделал неоднозначный жест, вызвавший бурю обсуждения по всему миру
Илон Маск на инаугурации президента США Дональда Трампа сделал неоднозначный жест, вызвавший бурю обсуждения по всему миру
ФОТО: CHRISTOPHER FURLONG | Scanpix

Это правильно - никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм. Как нельзя никакими гуманитарными заботами оправдывать расчеловечивание любой нации. Но вот то, что сейчас делают отмазыватели Маска - это ровно это. Не замечать антисемитизм „среди своих“ также опасно, как незамечать его вовсе, пишет экономист Константин Сонин.

Нацисткая зига, которую Илон Маск, владелец Теслы, SpaceX и cоцсети X, кинул, выступая перед сторонниками Трампа в Вашингтоне - не такое уж большое дело. Скорее всего, это троллинг второго уровня - Маску нравится дразнить леваков, которые очень чувствительно относятся к словам и жестам.

Не думаю, что по таким жестам можно однозначно установить, что человек - антисемит. Маск неоднократно постил или перепащивал антисемитские тропы про Джорджа Сороса - но, может, и в тех случаях всё дело было в ненависти к Соросу-политическому активисту, а не Соросу-еврею.

Но вот что реально интересно в этом эпизоде - реакция „ядерных трампистов“, „правых“. Они реально не видят того, что видят. Посмотрите полный эпизод - прекрасно видно, что делает Маск, дважды подряд, повернувшись, чтобы его видели со всемх сторон. Они реально бросились постить картинки, на которых Клинтон, Обама, Харрис, Буш поднимают руки в приветственных жестах. Конечно, в полных эпизодах нет ничего похоже на нацистский салют.

Правильно написал про реакцию защитников Маска профессор Преображенский: „Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это её окончательный, самый важный приказ“. Оруэлл, „1984“. Правые любят упрекать в „построении“ левых, но они ни в чем реально не уступают в ситуации, когда нужно построиться в фалангу.

Никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм.

После теракта, устроенного ХАМАС 7 октября 2023 года против мирных граждан Израиля, внимание множества американцев было приковано к профессоркам и профессорам американских университетов, которые так или иначе поддержали террористов. Позорные единицы, но они были. Обвинялись и те, кто использовал кодированные призывы к убийству евреев - „от реки до моря“. Обвинялись и те, кто искренне призывал защищать мирных палестинцев. У меня есть друзья и знакомые, которые однозначно, безоговорочно осуждают террористов и серьёзно озабочены жертвами среди мирных палестинцев - среди этих друзей есть ветераны армии Израиля.

Это правильно - никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм. Как нельзя никакими гуманитарными заботами оправдывать расчеловечивание любой нации. Но вот то, что сейчас делают отмазыватели Маска - это ровно это. Не замечать антисемитизм „среди своих“ также опасно, как незамечать его вовсе.

Правый антисемитизм в Америке не менее силен, чем левый. Он может, не так шумен, как левый. Идиот-профессор из Коламбии и сотня его студенток - это много шума. Много шума, но мало реальной опасности. А богатые антисемиты - это, часто, мало шума. Но много реальной опасности. У Маска, видимо, какой-то нервный срыв, из-за которого он говорит на публике то, что не стал бы в нормальном состоянии. Но это окно в состояние души. Не стоит забывать, что к власти конкретно Гитлера привели не только его боевики из казарм и рабочих кварталов, не только домохозяйки и бюргеры, поддерживавшие его на выборах, но и крупный бизнес Германии.

Мне лично правая идеология - свободный рынок, свобода предпринимательства, индивидуальная ответственность и инициатива, свобода слова - гораздо ближе, чем то, что слева. Это, значит, иметь свободу видеть, думать и называть вещи своими именами - нацистский салют Маска, в данном случае.

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