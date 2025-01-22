МНЕНИЕ | Жест Илона Маска - троллинг леваков или правый антисемитизм?

Нацисткая зига, которую Илон Маск, владелец Теслы, SpaceX и cоцсети X, кинул, выступая перед сторонниками Трампа в Вашингтоне - не такое уж большое дело. Скорее всего, это троллинг второго уровня - Маску нравится дразнить леваков, которые очень чувствительно относятся к словам и жестам.

Не думаю, что по таким жестам можно однозначно установить, что человек - антисемит. Маск неоднократно постил или перепащивал антисемитские тропы про Джорджа Сороса - но, может, и в тех случаях всё дело было в ненависти к Соросу-политическому активисту, а не Соросу-еврею.

Но вот что реально интересно в этом эпизоде - реакция „ядерных трампистов“, „правых“. Они реально не видят того, что видят. Посмотрите полный эпизод - прекрасно видно, что делает Маск, дважды подряд, повернувшись, чтобы его видели со всемх сторон. Они реально бросились постить картинки, на которых Клинтон, Обама, Харрис, Буш поднимают руки в приветственных жестах. Конечно, в полных эпизодах нет ничего похоже на нацистский салют.

Правильно написал про реакцию защитников Маска профессор Преображенский: „Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это её окончательный, самый важный приказ“. Оруэлл, „1984“. Правые любят упрекать в „построении“ левых, но они ни в чем реально не уступают в ситуации, когда нужно построиться в фалангу.

Никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм.

После теракта, устроенного ХАМАС 7 октября 2023 года против мирных граждан Израиля, внимание множества американцев было приковано к профессоркам и профессорам американских университетов, которые так или иначе поддержали террористов. Позорные единицы, но они были. Обвинялись и те, кто использовал кодированные призывы к убийству евреев - „от реки до моря“. Обвинялись и те, кто искренне призывал защищать мирных палестинцев. У меня есть друзья и знакомые, которые однозначно, безоговорочно осуждают террористов и серьёзно озабочены жертвами среди мирных палестинцев - среди этих друзей есть ветераны армии Израиля.