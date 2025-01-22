МНЕНИЕ | Жест Илона Маска - троллинг леваков или правый антисемитизм?
Это правильно - никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм. Как нельзя никакими гуманитарными заботами оправдывать расчеловечивание любой нации. Но вот то, что сейчас делают отмазыватели Маска - это ровно это. Не замечать антисемитизм „среди своих“ также опасно, как незамечать его вовсе, пишет экономист Константин Сонин.
Нацисткая зига, которую Илон Маск, владелец Теслы, SpaceX и cоцсети X, кинул, выступая перед сторонниками Трампа в Вашингтоне - не такое уж большое дело. Скорее всего, это троллинг второго уровня - Маску нравится дразнить леваков, которые очень чувствительно относятся к словам и жестам.
Не думаю, что по таким жестам можно однозначно установить, что человек - антисемит. Маск неоднократно постил или перепащивал антисемитские тропы про Джорджа Сороса - но, может, и в тех случаях всё дело было в ненависти к Соросу-политическому активисту, а не Соросу-еврею.
Но вот что реально интересно в этом эпизоде - реакция „ядерных трампистов“, „правых“. Они реально не видят того, что видят. Посмотрите полный эпизод - прекрасно видно, что делает Маск, дважды подряд, повернувшись, чтобы его видели со всемх сторон. Они реально бросились постить картинки, на которых Клинтон, Обама, Харрис, Буш поднимают руки в приветственных жестах. Конечно, в полных эпизодах нет ничего похоже на нацистский салют.
Правильно написал про реакцию защитников Маска профессор Преображенский: „Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это её окончательный, самый важный приказ“. Оруэлл, „1984“. Правые любят упрекать в „построении“ левых, но они ни в чем реально не уступают в ситуации, когда нужно построиться в фалангу.
Никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм.
После теракта, устроенного ХАМАС 7 октября 2023 года против мирных граждан Израиля, внимание множества американцев было приковано к профессоркам и профессорам американских университетов, которые так или иначе поддержали террористов. Позорные единицы, но они были. Обвинялись и те, кто использовал кодированные призывы к убийству евреев - „от реки до моря“. Обвинялись и те, кто искренне призывал защищать мирных палестинцев. У меня есть друзья и знакомые, которые однозначно, безоговорочно осуждают террористов и серьёзно озабочены жертвами среди мирных палестинцев - среди этих друзей есть ветераны армии Израиля.
Это правильно - никакими гуманитарными заботами нельзя оправдывать антисемитизм. Как нельзя никакими гуманитарными заботами оправдывать расчеловечивание любой нации. Но вот то, что сейчас делают отмазыватели Маска - это ровно это. Не замечать антисемитизм „среди своих“ также опасно, как незамечать его вовсе.
Правый антисемитизм в Америке не менее силен, чем левый. Он может, не так шумен, как левый. Идиот-профессор из Коламбии и сотня его студенток - это много шума. Много шума, но мало реальной опасности. А богатые антисемиты - это, часто, мало шума. Но много реальной опасности. У Маска, видимо, какой-то нервный срыв, из-за которого он говорит на публике то, что не стал бы в нормальном состоянии. Но это окно в состояние души. Не стоит забывать, что к власти конкретно Гитлера привели не только его боевики из казарм и рабочих кварталов, не только домохозяйки и бюргеры, поддерживавшие его на выборах, но и крупный бизнес Германии.
Мне лично правая идеология - свободный рынок, свобода предпринимательства, индивидуальная ответственность и инициатива, свобода слова - гораздо ближе, чем то, что слева. Это, значит, иметь свободу видеть, думать и называть вещи своими именами - нацистский салют Маска, в данном случае.
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