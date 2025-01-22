Правда ли, что Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню IQ?
В начале января 2025 года российские СМИ распространили информацию о низком коэффициенте интеллекта у жителей Украины — по этому показателю страна якобы существенно уступает, например, России и Китаю. Мы проверили корректность этих данных и их интерпретации.
СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на рейтинг Международного реестра IQ сообщили, что Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню коэффициента интеллекта. В доказательство приводился скриншот соответствующего отчёта вышеупомянутой организации. В нём Украина расположилась на общемировом 78-м месте, в то время как Россия — на шестом. Возглавил рейтинг Китай. Об этом написали Lenta.ru, „Известия“, „Газета.ru“, „Вести“, „Российская газета“, RT и „Московский комсомолец“, а также Telegram-каналы „Анатолий Шарий“ (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (862 000), „Операция Z: военкоры русской весны“ (572 000), „Поздняков“ (396 000) и „Два майора“ (392 000).
Коэффициент интеллекта (IQ) — количественная оценка уровня умственного развития человека. Она определяется посредством специальных тестов, причём единого стандарта в методике определения IQ нет. Как правило, тесты разрабатываются так, чтобы их результаты описывались нормальным распределением с медианным значением 100 и стандартным отклонением 15. Иными словами, в диапазоне 85–115 находится чуть больше 2/3 всех результатов, значение менее 70 нередко квалифицируется как умственная отсталость, а свыше 130 — как гениальность.
При всей своей популярности тесты IQ нередко подвергаются критике со стороны учёных, утверждающих, что не существует единой метрики для определения уровня интеллекта и эти тесты рассматривают лишь одну сторону человеческого мышления.
Сайт International IQ Test (international-iq-test.com), позиционирующий себя как Международный реестр IQ, существует. Каждый желающий может пройти там тест, результаты которого заносятся в глобальную базу. Ежегодно 1 января на сайте обновляется сводная таблица по всем странам, представители которых проходили тест. В последнем релизе Украина и правда занимает 78-е место, а Россия — шестое. Всего в перечне 126 стран.
В глаза бросаются многочисленные методологические недостатки рейтинга. Во-первых, в него попадают только результаты пользователей, прошедших тест на этом сайте за последний год, из-за чего страна может резко менять свою позицию в рейтинге. Например, в 2023 году Австрия расположилась на шестой строчке, а год спустя — уже на 34-й, Израиль годом ранее совершил скачок с 60-го места на 11-е, хотя вряд ли средний уровень IQ по стране может так кардинально измениться в столь сжатые сроки. Во-вторых, выборки по разным странам заметно отличаются: в каких-то случаях это десятки и даже сотни тысяч человек (более 200 000 участников из Китая), в каких-то — несколько сотен (438 пользователей из Армении). При этом сайт не входит в число самых престижных (как Mensa International) или массовых (как IQTest.com) в своей сфере, поэтому выборки эти, по определению несравнимые, ещё и вызывают вопросы в контексте случайности подбора участников. Кроме того, тестирование стандартными прогрессивными матрицами Рейвена, которое лежит в основе заданий на этом ресурсе, — лишь одна из множества методик измерения IQ, и её не совсем корректно считать абсолютным показателем.
Другой важный минус — количество попыток для каждого пользователя неограниченно (что само по себе делает бессмысленным любой рейтинг), а его страна не определяется автоматически по IP (можно указать любую)
Авторы сайта уверяют, что борются с первой проблемой при составлении ежегодного рейтинга, но эффективность этих мер сомнительна. В частности, на сайте приводятся примеры критериев, которые могут использоваться для фильтрации результатов: IP-адрес (может быть динамическим или меняться при подключении через VPN), псевдоним (можно взять какой угодно), адрес электронной почты (можно менять) и платёжные данные (этот этап вообще можно обойти, результаты всё равно вносятся).
Так что на international-iq-test.com есть возможность для накрутки результатов любой страны. Например, в начале января 2025 года журналисты украинского издания Focus зафиксировали массовое прохождение теста пользователями с никами Porosenok и Epolih с одним и тем же крайне низким результатом 69. Не исключено, что это была попытка сознательной накрутки — возможно, не до конца удачная, если по итогам года большинство этих попыток отфильтруют.
„Проверено“ изучило статистику по другим странам и тоже обнаружило аномалии. Например, по всей видимости, один и тот же пользователь (ники совпадают) из Армении прошёл тест два раза подряд, но получил существенно отличающиеся результаты: 87 и 100 баллов.
В начале 2025 года, после того как новость об обновлённом рейтинге распространилась в русскоязычном сегменте Сети, на сайте International IQ Test развернулась заочная война между пророссийскими и проукраинскими пользователями, желавшими занизить результаты враждебных себе стран, а заодно и задеть друг друга оскорбительными никами. Нет никаких гарантий, что подобные акции не проводились ранее.
Таким образом, нет никаких оснований расценивать таблицу от International IQ Test как объективный показатель коэффициента интеллекта в среднем по стране. Этому мешают очень неравные и зачастую ограниченные выборки, а также возможность многократного прохождения теста одним и тем же пользователем, при этом выбирающим любую страну, в зачёт которой пойдёт результат.
Итог: Большей частью неправда