Правда ли, что Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню IQ?

В глаза бросаются многочисленные методологические недостатки рейтинга. Во-первых, в него попадают только результаты пользователей, прошедших тест на этом сайте за последний год, из-за чего страна может резко менять свою позицию в рейтинге. Например, в 2023 году Австрия расположилась на шестой строчке, а год спустя — уже на 34-й, Израиль годом ранее совершил скачок с 60-го места на 11-е, хотя вряд ли средний уровень IQ по стране может так кардинально измениться в столь сжатые сроки. Во-вторых, выборки по разным странам заметно отличаются: в каких-то случаях это десятки и даже сотни тысяч человек (более 200 000 участников из Китая), в каких-то — несколько сотен (438 пользователей из Армении). При этом сайт не входит в число самых престижных (как Mensa International) или массовых (как IQTest.com) в своей сфере, поэтому выборки эти, по определению несравнимые, ещё и вызывают вопросы в контексте случайности подбора участников. Кроме того, тестирование стандартными прогрессивными матрицами Рейвена, которое лежит в основе заданий на этом ресурсе, — лишь одна из множества методик измерения IQ, и её не совсем корректно считать абсолютным показателем.