Правда ли, что 83% украинских пользователей следили за прямой линией Путина?

Oxford Internet Institute (OII), на который ссылаются как на первоисточник исследования, — это научный центр и учебное подразделение Оксфордского университета. Там занимаются междисциплинарными исследованиями, объединяющими социальные и компьютерные науки. Работники центра изучают проблемы распространения фейковых новостей, использование искусственного интеллекта, безопасность, конфиденциальность данных пользователей и многое другое. Однако на официальном сайте института нет никакой информации о зрителях прямой линии Путина. Нет подобных публикаций и в социальных сетях центра ( X , Facebook , YouTube , Instagram , LinkedIn ). А в последнем посте на странице в X сообщается , что институт уходит на рождественские каникулы с вечера 20 декабря, в связи с чем все отделения будут закрыты до 2 января. Сама пресс-конференция закончилась вечером 19 декабря, а новость об итогах исследования распространилась уже в полдень следующего дня. Если верить этой информации, работники OII успели получить данные от владельцев трансляций и проанализировать их меньше чем за сутки.

19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в рамках которого президент РФ подводит итоги года и отвечает на вопросы граждан и журналистов. Эфир продлился четыре с половиной часа. Одной из основных тем стала война в Украине — ей Путин посвятил около четверти всей программы.

20 декабря, на следующий день после итоговой пресс-конференции президента РФ, в Telegram-каналах и СМИ широко разошлась новость о том, что за трансляцией обращения Владимира Путина активно следили в Украине. Итоги года с президентом РФ якобы смотрели 83% украинских пользователей, при этом общая глубина просмотра составила 87%, то есть зрители досмотрели эфир практически до конца. Интернет-пользователи из Украины смотрели трансляцию через платформы иностранных СМИ, которые передавали её все четыре с половиной часа. Ресурсы, опубликовавшие новость, ссылаются на исследование Oxford Internet Institute. Некоторые также прикладывают минутный ролик, якобы опубликованный Reuters, в котором сообщается эта информация.Новость распространили Telegram-каналы „ Zлой пруф️ “ (217 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Украина.ру “ (138 000), „ Петя Первый “ (78 000), „ Кот Костян — официальный канал “ (73 000), „ Во///дь “ (58 000) и др. Заметки о вовлечённости украинских пользователей во время трансляции итогов года появились и на платформах СМИ „ РИА Новости “, „ Царьград “, EADaily и Smotrim.ru .

Источники, распространившие новость о просмотре прямой линии украинскими пользователями Сети, также отмечают, что для этого использовались платформы иностранных СМИ, которые „давали трансляцию от начала и до конца“. Какие конкретно это были ресурсы — не уточняется, также не указано и точное число украинских пользователей, следящих за трансляцией. Несколько авторитетных международных СМИ действительно передавали полную или почти полную трансляцию прямой линии — например, The Times, The Guardian, Sky News, CNBC и The Telegraph. Получить информацию о географическом расположении и длительности удержания зрителей на YouTube могут только владельцы аккаунтов. Однако примерно понять интерес пользователей к трансляции можно и по открытым данным. К примеру, телеканал с самым большим числом подписчиков из перечисленных выше — Sky News, но у их трансляции сейчас в общей сложности около 59 000 просмотров. Это сумма всех зрителей, открывших видео как во время трансляции, так и после её завершения.

По данным DataReportal, ещё на начало 2024 года в Украине насчитывалось 29,64 млн интернет-пользователей. Это означает, что посмотреть трансляцию прямой линии должно было больше 24 млн украинцев. Даже если сложить общее число всех просмотров трансляций иностранных СМИ, маловероятно, что получится такое количество просмотров. Эта цифра даже больше, чем общее количество зрителей, смотревших прямую линию на российских телеканалах.

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