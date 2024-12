Правда ли, что 83% украинских пользователей следили за прямой линией Путина?

Источники, распространившие новость о просмотре прямой линии украинскими пользователями Сети, также отмечают, что для этого использовались платформы иностранных СМИ, которые „давали трансляцию от начала и до конца“. Какие конкретно это были ресурсы — не уточняется, также не указано и точное число украинских пользователей, следящих за трансляцией. Несколько авторитетных международных СМИ действительно передавали полную или почти полную трансляцию прямой линии — например, The Times, The Guardian, Sky News, CNBC и The Telegraph. Получить информацию о географическом расположении и длительности удержания зрителей на YouTube могут только владельцы аккаунтов. Однако примерно понять интерес пользователей к трансляции можно и по открытым данным. К примеру, телеканал с самым большим числом подписчиков из перечисленных выше — Sky News, но у их трансляции сейчас в общей сложности около 59 000 просмотров. Это сумма всех зрителей, открывших видео как во время трансляции, так и после её завершения.