Правда ли, что к приезду Зеленского в Нью-Йорке на большом экране случайно показали лозунг „Слава Урине“?

Наиболее ранняя публикация из тех, что удалось отследить „Проверено“, появилась в Telegram-канале „Почему женщины убивают *охлов» (4200 просмотров) 21 сентября в 14:04 по московскому времени. При этом в конце поста стоит хештег #предложка, который означает, что материал якобы прислал подписчик (это популярный метод распространения фейков). Менее часа спустя, в 15:01, в канале „Шейх Тамир» (111 000 просмотров) в дополнение к видео появился скриншот Instagram-сториз с извинениями компании Clear Channel Outdoor, которая якобы отвечает за экран, где было показано предполагаемое приветствие с ошибкой.

Компания Clear Channel Outdoor приносит глубокие извинения за техническую ошибку, возникшую во время демонстрации видео на одном из экранов компании в Нью-Йорке. Ошибка произошла из-за обновления программного обеспечения, включающего интеллектуальную систему различения графического материала (цвета) и текста.

Поскольку „Проверено“ регулярно отслеживает публикации Telegram-каналов, ранее не раз пойманных на распространении дезинформации (а „Шейх Тамир» — один из них), мы проверили наличие сториз в инстаграме Clear Channel Outdoor уже через пять минут после появления скриншота 21 сентября. Однако в профиле компании такой публикации не было, хотя сториз якобы была размещена 14 часов назад и должна была отображаться ещё около 10 часов.