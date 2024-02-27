Правда ли британские букмекеры принимают ставки на то, какой следующий город оставят ВСУ?

Списки событий на скриншотах во многом совпадают, но на месте пункта Ukraine — Russia’s next goal („Украина — следующая цель России“) на настоящем сайте указано US — Joe Manchin Special. Пользователям предлагают поставить на возможное переизбрание сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина на свой пост в 2024 году.

Первое, что бросается в глаза, — СМИ и Telegram-каналы распространяют скриншот почему-то шведской версии сайта Betfair. Действительно, там есть подраздел «Политика», где можно сделать ставку на разные политические события, в основном результаты предстоящих выборов.

В ночь на 17 февраля 2024 года украинские войска после многомесячных боёв оставили Авдеевку — город в непосредственной близости от Донецка, который с самого начала полномасштабного российского вторжения стал целью для Вооружённых сил РФ. Среди причин отхода в Украине называют как численный и технический перевес российской армии, так и задержки с поставкой вооружений из стран Запада.

Ещё более странно выглядит правая часть меню. В подзаголовке указано общее число вариантов (то есть украинских городов, на сдачу которых принимаются ставки) — 124. Однако далее представлены названия лишь шести из них.

Судя по всему, основой для отредактированного скриншота стала страница со ставками на победителя на выборах президента США. Там вариантов как раз 124, и даже коэффициенты у верхних шести претендентов частично совпадают (остальные, скорее всего, отличаются из-за разницы во времени между созданием скриншота и написанием этого разбора).

За пределами российских и пророссийских сетевых ресурсов скриншот не распространялся. Согласно данным сервиса TGStat, самое раннее сообщение с ним появилось в Telegram 19 февраля в 09:48 по московскому времени в канале «цибуля ua» (3100 просмотров) с хештегом #нампишут, а первым крупным источником его распространения спустя 25 минут стал канал «Укропский фреш» (22 000 просмотров при 375 репостах). Он не раз оказывался первоисточником фейковой информации о войне в Украине.

Что касается новости о Николае Терехове, то её впервые разместили 20 февраля в 12:02 в сатирическом Telegram-канале «Империя очень зла». Сообщения из этого ресурса неоднократно принимались пользователями за чистую монету и распространялись по интернету под видом настоящих.

Таким образом, на сайте Betfair невозможно сделать ставку на какое-либо событие, связанное с войной в Украине. У распространявшегося по Сети скриншота есть все признаки редактирования. Информация о ставке, сделанной сыном харьковского мэра, также не соответствует действительности — это выдуманная новость. Кроме того, во втором случае некорректно утверждается, будто трое совершеннолетних сыновей Терехова проживают в Великобритании. На самом деле на июнь 2023 года, если верить самому чиновнику, лишь его средний сын жил за границей, тогда как старший занимался волонтёрством на родине, а младший (тогда ещё несовершеннолетний) оканчивал школу тоже на территории Украины.

Итог: Фейк