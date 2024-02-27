Правда ли британские букмекеры принимают ставки на то, какой следующий город оставят ВСУ?
В феврале 2024 года по Сети разошлась информация о необычном виде событий, ставки на которые якобы можно делать на сайте крупнейшей в мире букмекерской фирмы. Мы проверили, соответствует ли эта новость действительности.
Утверждается, что сразу после заявления украинского командования о выводе подразделений из Авдеевки британская букмекерская компания Betfair начала принимать ставки на то, какой город ВСУ оставят следующим. Клиентам якобы предлагают выбрать между Запорожьем, Днепром, Херсоном, Харьковом, Одессой и даже Киевом. По мнению букмекеров, наиболее вероятен захват Запорожья и Херсона, наименее вероятен — Киева. Новость сопровождалась соответствующим скриншотом.Через несколько дней история получила продолжение — ставку на Betfair якобы сделал Николай Терехов, сын мэра Харькова Игоря Терехова. Причём поставил он будто бы на сдачу именно своего города.Информацию об этом распространили такие издания, как „Новости Сибири“, „Лента новостей Херсона“ и телеканал „Царьград“. Значительную популярность новость получила в Telegram благодаря каналам „Шейх Тамир“ (170 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Блокнот Россия 18+„ (162 000), „Олег Царёв“ (115 000), „Кот Костян“ (106 000), Gura Anton (86 000), „Рамзай“ (79 000) и „Русский формат“ (59 000).
В ночь на 17 февраля 2024 года украинские войска после многомесячных боёв оставили Авдеевку — город в непосредственной близости от Донецка, который с самого начала полномасштабного российского вторжения стал целью для Вооружённых сил РФ. Среди причин отхода в Украине называют как численный и технический перевес российской армии, так и задержки с поставкой вооружений из стран Запада.
Первое, что бросается в глаза, — СМИ и Telegram-каналы распространяют скриншот почему-то шведской версии сайта Betfair. Действительно, там есть подраздел «Политика», где можно сделать ставку на разные политические события, в основном результаты предстоящих выборов.
Списки событий на скриншотах во многом совпадают, но на месте пункта Ukraine — Russia’s next goal („Украина — следующая цель России“) на настоящем сайте указано US — Joe Manchin Special. Пользователям предлагают поставить на возможное переизбрание сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина на свой пост в 2024 году.
Ещё более странно выглядит правая часть меню. В подзаголовке указано общее число вариантов (то есть украинских городов, на сдачу которых принимаются ставки) — 124. Однако далее представлены названия лишь шести из них.
Судя по всему, основой для отредактированного скриншота стала страница со ставками на победителя на выборах президента США. Там вариантов как раз 124, и даже коэффициенты у верхних шести претендентов частично совпадают (остальные, скорее всего, отличаются из-за разницы во времени между созданием скриншота и написанием этого разбора).
За пределами российских и пророссийских сетевых ресурсов скриншот не распространялся. Согласно данным сервиса TGStat, самое раннее сообщение с ним появилось в Telegram 19 февраля в 09:48 по московскому времени в канале «цибуля ua» (3100 просмотров) с хештегом #нампишут, а первым крупным источником его распространения спустя 25 минут стал канал «Укропский фреш» (22 000 просмотров при 375 репостах). Он не раз оказывался первоисточником фейковой информации о войне в Украине.
Что касается новости о Николае Терехове, то её впервые разместили 20 февраля в 12:02 в сатирическом Telegram-канале «Империя очень зла». Сообщения из этого ресурса неоднократно принимались пользователями за чистую монету и распространялись по интернету под видом настоящих.
Таким образом, на сайте Betfair невозможно сделать ставку на какое-либо событие, связанное с войной в Украине. У распространявшегося по Сети скриншота есть все признаки редактирования. Информация о ставке, сделанной сыном харьковского мэра, также не соответствует действительности — это выдуманная новость. Кроме того, во втором случае некорректно утверждается, будто трое совершеннолетних сыновей Терехова проживают в Великобритании. На самом деле на июнь 2023 года, если верить самому чиновнику, лишь его средний сын жил за границей, тогда как старший занимался волонтёрством на родине, а младший (тогда ещё несовершеннолетний) оканчивал школу тоже на территории Украины.
Итог: Фейк