Правда ли, что Швеция зарегистрировала секс как вид спорта?
О том, что 8 июня в шведском городе Гётеборг стартует чемпионат Европы по сексу, сообщили многие российские федеральные СМИ, например „Вести» и „Газета.ru», а также журналисты из Украины, Казахстана, Армении, Хорватии и Болгарии. В большинстве материалов отдельно уточняется, что Швеция якобы стала первой страной в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта, а в публикациях в соцсетях эта часть сообщения стала основной. В Telegram, по данным сервиса TGStat, совокупный охват таких постов на русском языке составил не менее 20 млн просмотров. Из популярных каналов новостью поделились, например, „Украина сейчас: новости, война, Россия» (440 000 просмотров), „Инсайдер UA» (495 000) и „Шейх Тамир» (223 000). В некоторых публикациях также красочно описываются дисциплины, в которых пройдут соревнования.
Информация о проведении такого „чемпионата“ опубликована на сайте Шведской федерации секса. На него как на первоисточник информации о предстоящем соревновании ссылается часть СМИ. Действительно, на сайте есть раздел с дисциплинами, в которых предстоит соревноваться участникам и участницам, однако о том, что секс официально признан Швецией видом спорта, не сказано. Формулировка в разделе „О нас“ расплывчатая. Там говорится, что SSF (Swedish Sex Federation) была основана в 2016 году и что „после семи лет напряжённой работы SSF гораздо лучше организована, принята и одобрена шведскими властями как организация, которая тренируется и соревнуется в шести видах спорта“.
„Шведская федерация секса“ не просто сайт, а зарегистрированная организация, это подтверждается шведскими реестрами. Учредитель SSF — Драган Братич, известный в шведской прессе как король стриптиза. Ранее он управлял сетью стрип-клубов по всей стране, но в 2020 году был обвинён в неуплате налогов и получил запрет на занятие бизнесом (хотя, судя по всему, как минимум одно из его заведений по-прежнему работает).
Братич действительно подавал заявку на регистрацию секса в качестве спорта ещё в январе 2023 года. Представитель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон тогда же заявил, что „это глупость“, а затем конфедерация выдала отказ в регистрации, что Братича весьма расстроило и о чём он подробно написал на своей странице в Facebook.
Несмотря на то что Швеция не признавала секс видом спорта, похоже, матч состоится при любой погоде. 25 мая о своём участии в „чемпионате“ сообщила хорватская порноактриса Мария Задравец. В интервью австрийскому сайту Kosmo.at Мария рассказала, что „турнир“ будет проходить в течение двух месяцев в режиме онлайн-шоу в духе „Дома-2“: десять мужчин и десять женщин поселят вместе и будут постоянно снимать. Каждый день участники смогут выбрать категорию, в которой хотят показать свои навыки, и соперника из числа соседей. Оценки за „выступления“ будут давать пять членов жюри и зрители в голосовании на официальном сайте конкурса. В конце каждой недели участник, набравший наименьшее количество баллов, выбывает из состязания. На сайте Шведской федерации секса указан адрес ресурса, на котором будет транслироваться „чемпионат“.
Здесь мы обнаружили профиль Марии (кстати, она пока лидирует в пользовательском голосовании) и других профессиональных порноактёров и порноактрис. На момент публикации этого разбора идёт „отборочный тур“, а участниками числятся девять мужчин и женщин, выступающих под флагами Хорватии, Словении, России, Румынии, Соединённого Королевства, Украины, Греции и Франции.
Можно заключить, что в основу раскрученного в СМИ сюжета легла пиар-кампания от шведского короля стриптиза. Несмотря на то что сам „чемпионат“, по всей видимости, состоится, это отнюдь не спортивный проект, а утверждение о том, что Швеция признала секс видом спорта, — ложно. Вероятно, оно возникло в череде переводов и перепечаток, став виральным не только в Швеции, но и во многих других странах.
Итог: Большей частью неправда