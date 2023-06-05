Правда ли, что Швеция зарегистрировала секс как вид спорта?

Братич действительно подавал заявку на регистрацию секса в качестве спорта ещё в январе 2023 года. Представитель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон тогда же заявил , что „это глупость“, а затем конфедерация выдала отказ в регистрации, что Братича весьма расстроило и о чём он подробно написал на своей странице в Facebook.

„Шведская федерация секса“ не просто сайт, а зарегистрированная организация, это подтверждается шведскими реестрами. Учредитель SSF — Драган Братич, известный в шведской прессе как король стриптиза. Ранее он управлял сетью стрип-клубов по всей стране, но в 2020 году был обвинён в неуплате налогов и получил запрет на занятие бизнесом (хотя, судя по всему, как минимум одно из его заведений по-прежнему работает).

Информация о проведении такого „чемпионата“ опубликована на сайте Шведской федерации секса. На него как на первоисточник информации о предстоящем соревновании ссылается часть СМИ. Действительно, на сайте есть раздел с дисциплинами, в которых предстоит соревноваться участникам и участницам, однако о том, что секс официально признан Швецией видом спорта, не сказано. Формулировка в разделе „О нас“ расплывчатая. Там говорится, что SSF (Swedish Sex Federation) была основана в 2016 году и что „после семи лет напряжённой работы SSF гораздо лучше организована, принята и одобрена шведскими властями как организация, которая тренируется и соревнуется в шести видах спорта“.

Несмотря на то что Швеция не признавала секс видом спорта, похоже, матч состоится при любой погоде. 25 мая о своём участии в „чемпионате“ сообщила хорватская порноактриса Мария Задравец. В интервью австрийскому сайту Kosmo.at Мария рассказала, что „турнир“ будет проходить в течение двух месяцев в режиме онлайн-шоу в духе „Дома-2“: десять мужчин и десять женщин поселят вместе и будут постоянно снимать. Каждый день участники смогут выбрать категорию, в которой хотят показать свои навыки, и соперника из числа соседей. Оценки за „выступления“ будут давать пять членов жюри и зрители в голосовании на официальном сайте конкурса. В конце каждой недели участник, набравший наименьшее количество баллов, выбывает из состязания. На сайте Шведской федерации секса указан адрес ресурса, на котором будет транслироваться „чемпионат“.

Здесь мы обнаружили профиль Марии (кстати, она пока лидирует в пользовательском голосовании) и других профессиональных порноактёров и порноактрис. На момент публикации этого разбора идёт „отборочный тур“, а участниками числятся девять мужчин и женщин, выступающих под флагами Хорватии, Словении, России, Румынии, Соединённого Королевства, Украины, Греции и Франции.

Можно заключить, что в основу раскрученного в СМИ сюжета легла пиар-кампания от шведского короля стриптиза. Несмотря на то что сам „чемпионат“, по всей видимости, состоится, это отнюдь не спортивный проект, а утверждение о том, что Швеция признала секс видом спорта, — ложно. Вероятно, оно возникло в череде переводов и перепечаток, став виральным не только в Швеции, но и во многих других странах.

Итог: Большей частью неправда