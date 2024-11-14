Правда ли, что Мэл Гибсон призвал „как можно скорее“ запретить символику ЛГБТ и BLM в американских школах?

5 ноября 2024 года в Соединённых Штатах прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. 9 ноября в русскоязычном сегменте Сети завирусились публикации о предполагаемом твите политика и комментарии, который оставил под постом актёр и режиссёр Мэл Гибсон. Telegram-канал Voblya (139 000 просмотров на момент написания этого разбора) представил новость так: „Трамп в соцсети Х провёл опрос, нужно ли запретить в американских школах символику ЛГБТ и движения БЛМ. „Согласны ли вы с тем, что флаги BLM и Pride следует запретить в классах?“ — написал аккаунт избранного президента. Первым пост прокомментировал актёр Мэл Гибсон, который заявил, что это нужно сделать „как можно скорее““.

В 2011 году в интервью изданию Deadline Гибсон заявлял, что он „тихо поддерживает кандидатов“ на выборах и „не стучит за них в барабаны“. Перед президентскими выборами 2016 года, в которых соперницей Трампа от Демократической партии была Хиллари Клинтон, актёр рассказал, что вообще не будет голосовать, поскольку его не устраивал ни один из кандидатов. В частности, он критиковал инициативу республиканца о строительстве стены на границе США и Мексики. В конце 2020 года, когда Трамп проиграл Джо Байдену, в беседе с Fox News артист отметил, что не поддерживать публично ни одну из партий — его осознанный выбор. „Кого, чёрт возьми, волнует, что я думаю? Я не эксперт — о чём я могу говорить?“ — сказал тогда Гибсон. Тем не менее летом 2021 года в Сети завирусилось видео, на котором запечатлено, как он отдаёт честь Трампу на турнире по смешанным единоборствам, а в 2023-м — фото, на котором актёр общается с политиком во время аналогичного мероприятия. Перед выборами 2024 года в ролике, опубликованном таблоидом TMZ, Гибсон открыто поддержал кандидата-республиканца. На видео актёр произнёс: „Не думаю, что кого-то удивит, за кого я голосую“. Когда автор ролика упомянул Трампа, артист ответил: „Я думаю, это довольно хорошее предположение“. А затем добавил: „Я знаю, что будет, если мы выберем её (судя по всему, Камалу Харрис. — Прим. ред.). И это нехорошо. Жалкий послужной список. Никакой политики, о которой можно было бы говорить. У неё IQ как у столба“. Сам Трамп в своих соцсетях ранее называл Гибсона великим.