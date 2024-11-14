Правда ли, что Мэл Гибсон призвал „как можно скорее“ запретить символику ЛГБТ и BLM в американских школах?
В Рунете после прошедших в США президентских выборов разошлись сообщения, будто Дональд Трамп спросил своих сторонников, стоит ли убирать из школ радужные флаги и логотип Black Lives Matter. С этим якобы согласился актёр и режиссёр Мэл Гибсон. Мы проверили достоверность таких постов.
5 ноября 2024 года в Соединённых Штатах прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. 9 ноября в русскоязычном сегменте Сети завирусились публикации о предполагаемом твите политика и комментарии, который оставил под постом актёр и режиссёр Мэл Гибсон. Telegram-канал Voblya (139 000 просмотров на момент написания этого разбора) представил новость так: „Трамп в соцсети Х провёл опрос, нужно ли запретить в американских школах символику ЛГБТ и движения БЛМ. „Согласны ли вы с тем, что флаги BLM и Pride следует запретить в классах?“ — написал аккаунт избранного президента. Первым пост прокомментировал актёр Мэл Гибсон, который заявил, что это нужно сделать „как можно скорее““.
По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось не менее 360 аналогичных русскоязычных постов, в сумме набравших около 3 млн просмотров. О комментарии Гибсона к предполагаемому твиту Трампа среди прочих написали каналы „Дядя Слава“ (174 000 просмотров), „Выпускайте Кракена Z!“ (148 000), „Белорусский силовик“ (139 000), „Вероника Степанова“ (138 000), „Шейх Тамир“ (126 000), „Политика страны“ (104 000), Gura Anton (87 000) и „Царьград-ТВ“ (67 000). Заметки на эту тему появились на сайтах „Регнум“, EADaily, News.ru, „Рамблер новости“, „Завтра.ру“ и „Общественное телевидение России“. Во „ВКонтакте“ о согласии Гибсона с предложением Трампа написали писатель Захар Прилепин (7200 просмотров), а также паблики „Телеканал „Царьград““ (35 000), Life.ru (34 000), „Русская весна (rusvesna.su)“ (5300), „Газета „Завтра““ (3200) и др. Встречается эта новость и в „Дзене“.
В 2011 году в интервью изданию Deadline Гибсон заявлял, что он „тихо поддерживает кандидатов“ на выборах и „не стучит за них в барабаны“. Перед президентскими выборами 2016 года, в которых соперницей Трампа от Демократической партии была Хиллари Клинтон, актёр рассказал, что вообще не будет голосовать, поскольку его не устраивал ни один из кандидатов. В частности, он критиковал инициативу республиканца о строительстве стены на границе США и Мексики. В конце 2020 года, когда Трамп проиграл Джо Байдену, в беседе с Fox News артист отметил, что не поддерживать публично ни одну из партий — его осознанный выбор. „Кого, чёрт возьми, волнует, что я думаю? Я не эксперт — о чём я могу говорить?“ — сказал тогда Гибсон. Тем не менее летом 2021 года в Сети завирусилось видео, на котором запечатлено, как он отдаёт честь Трампу на турнире по смешанным единоборствам, а в 2023-м — фото, на котором актёр общается с политиком во время аналогичного мероприятия. Перед выборами 2024 года в ролике, опубликованном таблоидом TMZ, Гибсон открыто поддержал кандидата-республиканца. На видео актёр произнёс: „Не думаю, что кого-то удивит, за кого я голосую“. Когда автор ролика упомянул Трампа, артист ответил: „Я думаю, это довольно хорошее предположение“. А затем добавил: „Я знаю, что будет, если мы выберем её (судя по всему, Камалу Харрис. — Прим. ред.). И это нехорошо. Жалкий послужной список. Никакой политики, о которой можно было бы говорить. У неё IQ как у столба“. Сам Трамп в своих соцсетях ранее называл Гибсона великим.
Ранее актёр неоднократно становился участником гомофобных и расистских скандалов. Например, в 1991 году он допустил уничижительные комментарии об ЛГБТ-сообществе в интервью испанской газете El País, что вызвало критику в адрес артиста. Позднее Гибсон отказался приносить извинения и добавил, что его слова могли неверно истолковать при переводе. В 1995 году Альянс геев и лесбиянок против диффамации (GLAAD) обвинил кинематографиста в гомофобии за его фильм „Храброе сердце“, но сам Гибсон такие обвинения отверг. Тем не менее уже в 1996-м GLAAD объявил, что проведёт с ним совместное мероприятие: десять гомосексуалов, начинающих свою карьеру в киноиндустрии, побывают на съёмочной площадке нового фильма Гибсона „Теория заговора“ и на протяжении дня смогут наблюдать за работой более опытных коллег. Кроме того, актриса Вайнона Райдер неоднократно рассказывала об антисемитских и гомофобных высказываниях актёра. По её словам, однажды на вечеринке она общалась с пьяным Гибсоном, который спросил у её друга-гея, не заразит ли тот его СПИДом, а когда речь зашла о евреях, назвал актрису „уклонисткой от печи“.
Что касается вирусных сообщений о том, что Гибсон якобы поддержал идею Трампа запретить флаги ЛГБТ и BLM в американских школах, то в некоторых подобных публикациях (например, на сайте телеканала „Общественное телевидение России“) в качестве источника указана страница артиста @MelGibsonFilms в социальной сети X. Однако в описании этого профиля и в закреплённом сообщении говорится, что он никак не связан с актёром: „Пожалуйста, прочитайте био. Я не Мэл, это фанатская страничка, посвящённая ему. Мэла нет ни в одной социальной сети. Нет никаких официальных страниц. Все они фанатские или фальшивые“. В 2023 году, разбирая аналогичную новость (только не про поддержку предполагаемой идеи Трампа, а про комментарий о войне на Ближнем Востоке), агентство Associated Press также сообщало, что у Гибсона нет публичных аккаунтов ни в каких соцсетях.
При этом большинство вирусных постов содержит скриншот двух твитов, которые актёр и политик якобы опубликовали 8 ноября. В его нижней части показан твит аккаунта с ником Mel Gibson 🇺🇸 News и юзернеймом @MelGNews. Этот профиль был зарегистрирован в октябре 2024 года (первый пост появился 29 октября), по состоянию на 14 ноября на него подписано более 37 000 пользователей. Описание страницы гласит: „Я подписываюсь на всех патриотов! Нажмите на колокольчик, чтобы быть уверенным, что вы получаете последние новости ежедневно! Никакой аффилиации“. При этом все твиты этого аккаунта так или иначе связаны с профилем Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews), пост которого занимает бо́льшую часть скриншота. Эта страница появилась в мае 2023 года, на неё подписано более 1 млн аккаунтов, и у неё то же описание, что у Mel Gibson 🇺🇸 News. Верифицированный аккаунт Трампа (@realDonaldTrump) был зарегистрирован в X (тогда — Twitter) ещё в марте 2009 года, и сейчас на политика подписано свыше 94 млн пользователей.
Более того, в некоторых упомянутых в начале разбора постах утверждается, будто этот фейковый аккаунт Гибсона стал первым, кто прокомментировал запись фальшивой страницы Трампа (8 ноября в 16:39:58 по московскому времени). Но даже это оказалось неправдой — „Проверено“ обнаружило реплаи других пользователей, которые были оставлены раньше (например, в 16:39:23 и 16:39:51).
Таким образом, Мэл Гибсон не призывал как можно быстрее запретить флаги и символику ЛГБТ и BLM в американских школах. На самом деле об этом написал поддельный аккаунт актёра в X в ответ на пост ненастоящего профиля Дональда Трампа.
Итог: Неправда