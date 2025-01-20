Не хватило доказательств: Пярнуский уездный суд оправдал дежурного инструктора и СПА по обвинению в гибели человека
Суд установил, что предъявленное обвинение во многом не доказано и не имеет признаков преступления.
Пярнуский уездный суд полностью оправдал Герта Куусика и OÜ Tervise Paradiis по предъявленным им обвинениям. Суд отклонил гражданские иски потерпевших. После вступления решения суда в законную силу Эстонская Республика возместит Куусику и OÜ Tervise Paradiis процессуальные издержки выбранных ими защитников на общую сумму около 68 000 евро.
Герта Куусика и OÜ Tervise Paradiis обвинили в причинении смерти по неосторожности. В частности, Куусика обвинили в том, что он поставил в график администратора фирмы, не обладавшего навыками и подготовкой дежурного инструктора.
Согласно обвинительному заключению, при назначении на работу некомпетентного человека Куусик нарушил обязанность проявлять осторожность и спровоцировал ситуацию, при которой 11 марта 2023 года было задержано начало спасательных работ и вызов скорой помощи для молодого человека, которого столкнули в воду четырехметрового бассейна с трамплина для прыжков в воду. Молодой человек скончался в больнице 14 марта 2023 года. OÜ Tervise Paradiis обвинили в том, что фирма, действуя через своего компетентного представителя Герта Куусика, по неосторожности стала причиной смерти человека.
Ошибочные предположения обвинения
В ходе судебного следствия не было доказано содержащееся в обвинительном заключении утверждение о том, что администратор, назначенный в тот день на график дежурным инструктором, не был дежурным инструктором по сути.
Администратор обладал личностными характеристиками, указанными в должностной инструкции, и был подготовлен к работе, как и другие инструкторы, т.е. имел необходимую компетенцию и навыки для работы в команде дежурных инструкторов. Таким образом, обвинение ошибочно предположило, что на администратора внезапно возложили обязанности дежурного инструктора.
В водном центре дежурные инструкторы работали на трех позициях: за камерами, в зоне бассейна и в медпункте. Они меняли эти позиции каждый час. Помимо инструктора, который физически присутствовал в зоне бассейна, одновременно осуществлялось видеонаблюдение со стороны другого инструктора, в том числе в зоне бассейна для прыжков. Судебное расследование установило, что, несмотря на принятые меры, никто из дежуривших инструкторов не заметил момента, когда пострадавшего столкнули в воду.
Три минуты под водой
По словам человека, столкнувшего молодого человека в воду, давшего показания в суде, они играли в прятки под волой. Однако если в какой-то момент что-то казалось подозрительным, но они не сообщали об этом дежурному инструктору, а пытались нырнуть и понять, что произошло, самостоятельно. На тот момент пострадавший находился под водой 2 минуты 19 секунд. Когда дежурный инструктор заметил ситуацию, пострадавшего вытащили из воды. Мужчина находился под водой в общей сложности 2 минуты 58 секунд. Время вызова экипажа скорой помощи соответствовало инструкциям, и нельзя утверждать, что дежурным инструкторам были даны неверные инструкции со стороны фирмы.
Суд согласился с защитниками, что в данном случае нет оснований говорить о некомпетентности или недостаточной подготовке. В данном случае речь идет о непосредственном восприятии ситуации. Судебное расследование не доказало, что дежурный инструктор имел хоть малейшее представление о ситуации или ее серьезности. Он также не получил никакой информации о том, что кого-то столкнули в воду против воли.
Таким образом, суд установил, что если бы при тех же обстоятельствах у четырехметрового бассейна для прыжков в воду дежурил другой дежурный инструктор, это могло привести к тому же результату.
Таким образом, суд установил, что действия Герт Куусика не могли привести и не привели к халатности, которая могла, в свою очередь, повлечь за собой ответственность юридического лица.
Решение суда пока не вступило в законную силу.