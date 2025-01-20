Не хватило доказательств: Пярнуский уездный суд оправдал дежурного инструктора и СПА по обвинению в гибели человека

Пярнуский уездный суд полностью оправдал Герта Куусика и OÜ Tervise Paradiis по предъявленным им обвинениям. Суд отклонил гражданские иски потерпевших. После вступления решения суда в законную силу Эстонская Республика возместит Куусику и OÜ Tervise Paradiis процессуальные издержки выбранных ими защитников на общую сумму около 68 000 евро.

Герта Куусика и OÜ Tervise Paradiis обвинили в причинении смерти по неосторожности. В частности, Куусика обвинили в том, что он поставил в график администратора фирмы, не обладавшего навыками и подготовкой дежурного инструктора.

Согласно обвинительному заключению, при назначении на работу некомпетентного человека Куусик нарушил обязанность проявлять осторожность и спровоцировал ситуацию, при которой 11 марта 2023 года было задержано начало спасательных работ и вызов скорой помощи для молодого человека, которого столкнули в воду четырехметрового бассейна с трамплина для прыжков в воду. Молодой человек скончался в больнице 14 марта 2023 года. OÜ Tervise Paradiis обвинили в том, что фирма, действуя через своего компетентного представителя Герта Куусика, по неосторожности стала причиной смерти человека.

Ошибочные предположения обвинения

В ходе судебного следствия не было доказано содержащееся в обвинительном заключении утверждение о том, что администратор, назначенный в тот день на график дежурным инструктором, не был дежурным инструктором по сути.

Администратор обладал личностными характеристиками, указанными в должностной инструкции, и был подготовлен к работе, как и другие инструкторы, т.е. имел необходимую компетенцию и навыки для работы в команде дежурных инструкторов. Таким образом, обвинение ошибочно предположило, что на администратора внезапно возложили обязанности дежурного инструктора.