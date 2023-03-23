„И он беззвучно опустился на дно“. Подробности трагического инцидента в популярном аквапарке и причины, почему молодого мужчину не удалось спасти

Четверо друзей пришли в пярнуский аквапарк Tervise Paradiis в субботу, 11 марта, около четырех часов дня. В водном центре тогда находилось почти двести человек.

Друзья встретились у бассейна с трамплинами для прыжков в воду, одного из самых популярных мест в спа-центре как среди детей, так и среди взрослых. Глубина бассейна составляет четыре метра, и прыгать в него можно с двух находящихся на разных уровнях платформ, а также (скорее, падать) со скалодрома.

Нырять в бассейн не с трамплина запрещено, об этом предупреждает расположенная рядом с ним табличка с инструкцией на нескольких языках.

Неожиданно одна из подруг толкнула 27-летнего Кристьяна в бассейн — как раз с того места, откуда в бассейн нырять нельзя. Мужчина мгновенно ушел под воду и на поверхность больше не всплыл.

Опытным инструкторам Tervise Paradiis неоднократно случалось вытаскивать тонущих людей из бассейна, но они никогда не поднимали их со дна. Прошедшие обучение дежурные инструкторы следят за так называемой „фазой пробки“ — человек погружается под воду, но может еще несколько раз всплыть так, чтобы голова оказалась над водой.

Но в ту субботу молодой человек камнем ушел на дно.