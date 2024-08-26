Больше года с момента трагедии: дело о гибели мужчины в водном центре продолжают рассматривать в судах

В марте прошлого года в пярнуском водном центре Tervise Paradiis произошел несчастный случай - 27-летний мужчина утонул после того, как друг столкнул его в воду. В ходе расследования выяснилось, что друг мужчины не виноват в утоплении, так как, насколько было известно столкнувшему, погибший умел плавать. В этом также не было вины администратора, исполнявшего в тот день обязанности дежурного инструктора, так как у него не было необходимой подготовки.

Прокуратура решила выдвинуть обвинения против Tervise Paradiisis и дежурного инструктора, которые должны были предоставить замену на случай, если дежурный инструктор не сможет работать. В июне этого года Пярнуский уездный суд на предварительном заседании вернул обвинительное заключение в прокуратуру, так как установил, что в деле Tervise Paradiis не соблюдены условия состава преступления.

Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселл сообщил, что прокуратура не согласна с позицией Пярнуского уездного суда относительно ответственности юридического лица и принятым в результате решением вернуть обвинительное заключение в суд. Он отметил, что 2 июля решение уездного суда было обжаловано в окружном.

„Таллиннский окружной суд решил, что обвинительное заключение соответствует требованиям, предусмотренным законом, и оснований для его возврата нет. Поэтому Таллиннский окружной суд отменил постановление Пярнуского уездного суда и отправил обвинительное заключение обратно в уездный суд для продолжения предварительного производства“, - сказал он.