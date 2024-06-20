Молодого человека столкнули в глубокий бассейн, и он утонул. С аквапарка Tervise Paradiis может быть снято обвинение

В зале Пярнуского уездного суда было не по-летнему холодно, кондиционеры работали на полную мощность.

„Прохладно“, - сказала присяжный адвокат Стелла Вебер, обратив внимание снимающих ее фотографов на то, что обвиняемые на заседании присутствовать не будут.