ЧП и криминал
20.06.2024, 15:35

Молодого человека столкнули в глубокий бассейн, и он утонул. С аквапарка Tervise Paradiis может быть снято обвинение

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СУД ВЕРНУЛ ОБВИНЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ: Судья Пярнуского уездного суда Индрек Нуммерт счел недостаточным обвинение в отношении аквапарка Tervise Paradiis.
СУД ВЕРНУЛ ОБВИНЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ: Судья Пярнуского уездного суда Индрек Нуммерт счел недостаточным обвинение в отношении аквапарка Tervise Paradiis.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

На состоявшемся вчера, 19 июня, предварительном заседании Пярнуский уездный суд вернул в прокуратуру обвинительный акт, так как счел обвинение в отношении аквапарка Tervise Paradiis недостаточным, пишет издание Eesti Ekspress.

В зале Пярнуского уездного суда было не по-летнему холодно, кондиционеры работали на полную мощность.

„Прохладно“, - сказала присяжный адвокат Стелла Вебер, обратив внимание снимающих ее фотографов на то, что обвиняемые на заседании присутствовать не будут.

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