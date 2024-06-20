20.06.2024, 15:35
Молодого человека столкнули в глубокий бассейн, и он утонул. С аквапарка Tervise Paradiis может быть снято обвинение(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На состоявшемся вчера, 19 июня, предварительном заседании Пярнуский уездный суд вернул в прокуратуру обвинительный акт, так как счел обвинение в отношении аквапарка Tervise Paradiis недостаточным, пишет издание Eesti Ekspress.
В зале Пярнуского уездного суда было не по-летнему холодно, кондиционеры работали на полную мощность.
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