ФОТО | Сотрудник популярного аквапарка, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, своей вины не признает

Согласно обвинению, Куузик совершил деяние умышленно при выполнении своих должностных обязанностей и в рамках своей компетенции, то есть в сфере деятельности и интересах OÜ Tervise Paradiis . „Поэтому обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено также и OÜ Tervise Paradiis “, — пояснил окружной прокурор Ольгерд Петерселл.

Сегодня прокуратура внесла в суд предложение о наказании Куузика лишением свободы на один год и шесть месяцев, исполнение которого будет условным, если Куузик в течение двух лет испытательного срока не совершит новое умышленное преступление. „При вынесении предложения о наказании прокуратура исходила из средней меры наказания и превентивных соображений“, — отметил Петерселл.