13.12.2024, 20:17
ФОТО | Сотрудник популярного аквапарка, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, своей вины не признает
Окружная прокуратура предъявила обвинение в причинении смерти по неосторожности компании Tervise Paradiis и ответственному за работу дежурных инструкторов Герту Куузику. В результате данного инцидента в аквапарке погиб 27-летний Кристьян. Сам Куузик своей вины не признает.
Согласно обвинению, Куузик совершил деяние умышленно при выполнении своих должностных обязанностей и в рамках своей компетенции, то есть в сфере деятельности и интересах OÜ Tervise Paradiis . „Поэтому обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено также и OÜ Tervise Paradiis “, — пояснил окружной прокурор Ольгерд Петерселл.
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