„Я не собираюсь тратить время на участие в политическом цирке центристов“. Михал не стал отчитываться перед спецкомиссей по борьбе с коррупцией

„Роль госсекретаря, помимо прочего, обеспечивать сбалансированность политики — стабильность, последовательность в управлении страной; он должен обладать критическим мышлением и смелостью, чтобы высказывать критику. К сожалению, сегодня эту систему хотят разрушить, подорвав доверие к государственому институту, который теперь перестанет быть аполитичным“, — отметила Коваленко-Кылварт.

„Создан опасный прецедент, налицо признаки политической коррупции. По требованию премьер-министра и ради одного человека коалиция изменила закон, убрав из него требование о наличии высшего юридического образования у государственного секретаря. Этот процесс начался еще летом, когда Кейт Каземетс, работавший в то время под руководством Кристена Михала в Министерстве климата, принимал участие в коалиционных переговорах, взяв на это время отпуск“, — пояснила Анастасия Коваленко-Кылварт.

„У тогдашнего министра юстиции, а ныне председателя партии Isamaa, не было особого мнения“, — добавил он. Несмотря на то, что он не планирует присутствовать на сегодняшнем заседании, премьер заявил, что всегда доступен для прессы, если есть интерес. „Я доступен для любого издания и буду доступен далее, как и будущий государственный секретарь“.

Таким образом, премьер-министр ответил на вопросы Центристской партии и не планирует присутствовать на заседании комиссии. „Я не собираюсь тратить свое рабочее время на участие в политическом цирке центристов, особенно с учетом того, что именно они инициировали изменение закона в 2018 году“, — сказал он.

„Читаю новость, что спецкомиссия хочет, в частности, обсудить со мной вопросы, связанные с обязанностями государственного секретаря, — написал Михал в социальных сетях. — Назначение регулируется параграфом 95 Конституции и параграфом 79 Закона о государственной службе. Исходя из этого, я и буду действовать“.

В повестке сегодняшнего заседания специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией был вопрос, связанный с назначением нового госсекретаря. На заседание были приглашены премьер-министр Кристен Михал и кандидат на пост госсекретаря Кейт Каземетс, однако ни тот ни другой не явились, а коалиция проголосовала за исключение вопроса из повестки.

По мнению председателя спецкомиссии, назначение Кейта Каземетса на пост государственного секретаря связано со множеством рисков. „Невольно складывается впечатление, что Кристен Михал назначил на эту должность удобного для себя человека, который будет помогать реализовывать политику Партии реформ. Как известно, государственный секретарь является руководителем Госканцелярии, задачей которой является надзор за процессом законотворчества“, — сказала Коваленко-Кылварт.

Будучи канцлером Министерства климата, Кейт Каземетс тесно сотрудничал с Кристеном Михалом, который тогда был министром климата. „В их зоне ответственности находились, к примеру, проблемный проект Rail Baltic, обанкротившаяся Nordica, а также противоречивый Закон о климате, — отметила депутат. — Именно этот Закон о климате вызвал резкую критику со стороны нынешнего госсекретаря. Теперь же на пост госсекретаря назначается человек, под руководством которого был разработан этот закон и который будет молчаливо поддерживать политику Партии реформ на уровне Госканцелярии“.

„Тема назначения нового госсекретаря крайне неудобна как для Партии реформ, так и для Кристена Михала, это доказывает то обстоятельство, что заместитель председателя комиссии Ээрик-Нийлес Кросс обратился к советнику комиссии с вопросом, каким образом возможно не утверждать план работы комиссии. Он также выразил желание выразить недоверие председателю комиссии или уйти в отставку с поста заместителя председателя, что автоматически означает перевыборы председателя комиссии. Интересно, что сразу после обнародования этой информации Кросс попросил заменить его на сегодняшнем заседании комиссии и избегает отвечать на вопросы“, — отметила Коваленко-Кылварт.

По словам Коваленко-Кылварт, необходимо продолжать проверку на предмет политической коррупции в деле назначения государственного секретаря, так как изменение закона ради одного человека вызывает множество вопросов.