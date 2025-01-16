16.01.2025, 21:15
ВИДЕО | Эстонский премьер о чиповой политике США: надо послать сигнал, что в Европе так дела не делаются(3)
„Для меня это очень странное решение“, - прокомментировал премьер-министр Эстонии Кристен Михал политику США в отношении экспорта чипов, которая накладывает ограничения и на Эстонию. По словам Михала, США ввели ограничения и для других важных стран-партнеров.
На этой неделе администрация США сообщила, что вводит ограничения в порядок экспорта высокотехнологичных компьютерных чипов. Ограничения были установлены и для Эстонии.
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