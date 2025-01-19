Правительство ломает голову: что делать с обладателями серых паспортов?

Министр подняла вопрос о серых паспортах в контексте внесения поправок в конституцию. Она сказала, что большая часть общества горячо поддерживает идею лишения права голоса граждан стран-агрессоров, но ведутся споры о том, следует ли относиться так же к людям без гражданства. „На самом деле мы спорим не о том. Проблема на самом деле не в избирательном праве для серых паспортов, а в том, что и в 2024 году в Эстонии насчитывается 60 000 человек без гражданства“.