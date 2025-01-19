Новости Эстонии
19.01.2025, 18:30

Правительство ломает голову: что делать с обладателями серых паспортов?

 
Министр образования Каллас считает проблему серых паспортов острой. Премьер-министр Михал готов обсудить решения. По словам министра внутренних дел Ляэнеметса, ситуация разрешится сама собой.
Министр образования Каллас считает проблему серых паспортов острой. Премьер-министр Михал готов обсудить решения. По словам министра внутренних дел Ляэнеметса, ситуация разрешится сама собой.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) заявила на правительственной пресс-конференции в четверг, что число людей с неопределенным гражданством, или „серыми паспортами“, в Эстонии должно быть сокращено до нуля в течение ближайших десяти лет.

Министр подняла вопрос о серых паспортах в контексте внесения поправок в конституцию. Она сказала, что большая часть общества горячо поддерживает идею лишения права голоса граждан стран-агрессоров, но ведутся споры о том, следует ли относиться так же к людям без гражданства. „На самом деле мы спорим не о том. Проблема на самом деле не в избирательном праве для серых паспортов, а в том, что и в 2024 году в Эстонии насчитывается 60 000 человек без гражданства“.

Каллас пояснила Delfi, что первое, что необходимо сделать, — это пересмотреть закон, чтобы гарантировать, что детей с серыми паспортами больше рождаться не будет. С этой целью в 2016 году в закон была внесена поправка, однако такие дети все равно рождаются. „Нам определенно нужно положить этому конец. В идеале у нас там должны быть нули, а не цифры, обозначающие количество детей, получивших серые паспорта“.

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