19.01.2025, 18:30
Правительство ломает голову: что делать с обладателями серых паспортов?
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) заявила на правительственной пресс-конференции в четверг, что число людей с неопределенным гражданством, или „серыми паспортами“, в Эстонии должно быть сокращено до нуля в течение ближайших десяти лет.
Министр подняла вопрос о серых паспортах в контексте внесения поправок в конституцию. Она сказала, что большая часть общества горячо поддерживает идею лишения права голоса граждан стран-агрессоров, но ведутся споры о том, следует ли относиться так же к людям без гражданства. „На самом деле мы спорим не о том. Проблема на самом деле не в избирательном праве для серых паспортов, а в том, что и в 2024 году в Эстонии насчитывается 60 000 человек без гражданства“.
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