Михал: Эстония увеличивает расходы на оборону не потому, что это приятно, а потому что Россия — наш враг

Депутат Март Хельме (EKRE) поинтересовался у премьер-министра Эстонии Кристена Михала, рассматривает ли правительство возможность пересмотра прежнего подхода к безопасности. По словам Хельме, НАТО в данный момент не является настолько актуальной и надежной организацией, чтобы можно было полагаться только на альянс: „Подчёркиваю, только на него!“ – добавил Хельме.

Отвечая на вопрос, Михал первым делом указал на то, что 14 января в Хельсинки состоялась встреча, организованная Эстонией, Финляндией и НАТО по вопросам безопасности Балтийского моря и защиты критической инфраструктуры.

„Если посмотреть на последний случай саботажа критической инфраструктуры с Estlink 2, то реакция НАТО на уровне верховного командования, генерального секретаря, планировщиков и штабов была быстрой и оперативной“, – рассказал Михал, добавив, что НАТО приступает к операции по патрулированию Балтийского моря.

„Это значит, что в Балтийском море для защиты нашей критической инфраструктуры и других объектов критической инфраструктуры находятся корабли, а также используются другие технические возможности“, – сказал Михал.

„Если вы спрашиваете, должен ли у нас быть план Б помимо Европейского союза и НАТО, то я бы сказал так: НАТО работает очень хорошо“, – продолжил премьер, напомнив, что и вновь избранный президент США Дональд Трамп сказал, что страны-члены НАТО должны больше вкладываться в свою оборону.

НАТО работает очень хорошо. Кристен Михал

Михал подчеркнул, что это, конечно, не противоречит политике Эстонии, напомнив, что страна уже увеличила свои расходы на оборону и в следующие годы продолжит их увеличивать.

„Не потому, что это само по себе приятно, но потому, что мы знаем, кто наш враг. Наш враг — это Россия. И Россия представляет угрозу как для Европейского союза, так и для стран Балтии, Северных стран и стран НАТО, для всех, для всего демократического мира“, — заявил премьер-министр Эстонии.

„НАТО работает сообща, а не отдельно, и все эти подоперации, региональные инициативы, быстрые реакции – всё это происходит в рамках НАТО“, – отметил Михал, добавив, что НАТО является гарантией безопасности Эстонии.

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