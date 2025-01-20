Защитники экс-министра Лаанета требуют закрытия уголовного дела: мошенничества, ложных заявлений и ущерба государству нет

„В пятницу мы подали прошение о прекращении уголовного дела, поскольку Калле Лаанет не совершил мошенничества“, — говорит адвокат Оливер Няэс, который вместе с Элизой Альтрофф представляет интересы бывшего министра юстиции.

В марте прошлого года Центральная криминальная полиция начала расследование публикации „Экспресса“ о том, что государство оплачивало арендную плату за квартиру на улице Кентманни, которая принадлежала фирме пасынка Лаанета, в то время когда он был министром.