20.01.2025, 11:48
Защитники экс-министра Лаанета требуют закрытия уголовного дела: мошенничества, ложных заявлений и ущерба государству нет
ФОТО: | Delfi Meedia
Ребенок супруги или его фирма не являются лицами, связанными с министром с точки зрения закона, утверждают адвокаты экс-министра Калле Лаанета, пишет Eesti Ekspress.
„В пятницу мы подали прошение о прекращении уголовного дела, поскольку Калле Лаанет не совершил мошенничества“, — говорит адвокат Оливер Няэс, который вместе с Элизой Альтрофф представляет интересы бывшего министра юстиции.
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