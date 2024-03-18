ФОТО и ВИДЕО | Записывал ли Пармас разговоры с Лаанетом? Генпрокурор отказался отвечать на этот вопрос

В последние недели стало ясно, что отношения между министром юстиции Калле Лаанетом и генпрокурором Андресом Пармасом испортились. Сначала выяснилось, что министр Лаанет хочет отстранить генпрокурора Пармаса от должности, после чего прокуратура стала обвинять Лаанета в чрезмерном вмешательстве в ее работу.

Eesti Ekspress опубликовала статью, в которой Пармас и несколько прокуроров утверждали что министр перешел границы дозволенного и вмешивался в различные производства. Лаанет парировал, что просто осуществлял надзор и должен быть в курсе происходящего.

Генпрокурор сообщил, что фиксировал разговоры с министром юстиции, но в какой форме, раскрывать не стал.

Сегодня, непосредственно перед заседанием комиссии, корреспондент Delfi поинтересовался у Пармаса, каким именно образом тот фиксировал разговоры. Пармас ответил, что уже дал об этом показания. На уточняющий вопрос, записывал ли он эти разговоры, Пармас отвечать не пожелал и скрылся.

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