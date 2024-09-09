ЧП и криминал
09.09.2024, 17:16

Бывшему министру Калле Лаанету предъявлено подозрение в мошенничестве

 (28)
Калле Лаанет.
Калле Лаанет.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Центральная криминальная полиция предъявила бывшему министру юстиции Калле Лаанету (Партия реформ) подозрение в мошенничестве в связи с делом о квартирной афере.

Центральная криминальная полиция допросила Калле Лаанета и предъявила ему подозрение в мошенничестве, подтвердил глава Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции в интервью Ekspress.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии