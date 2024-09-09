09.09.2024, 17:16
Бывшему министру Калле Лаанету предъявлено подозрение в мошенничестве(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центральная криминальная полиция предъявила бывшему министру юстиции Калле Лаанету (Партия реформ) подозрение в мошенничестве в связи с делом о квартирной афере.
Центральная криминальная полиция допросила Калле Лаанета и предъявила ему подозрение в мошенничестве, подтвердил глава Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции в интервью Ekspress.
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