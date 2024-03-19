ОТ РЕДАКЦИИ | Дело о некомпетентности и вмешательстве: министр ушел, а прокурор остался

Бывший министр юстиции Калле Лаанет стал первым членом правительства, который был вынужден уйти в отставку после мартовских выборов 2023 года, когда правительство Каи Каллас вступило в должность. То, что Лаанет без лишних разговоров ушел со своего поста сразу после того, как журналисты Eesti Ekspress обнародовали новость о том, что он на протяжении последних трех лет за счет налогоплательщика арендует квартиру у своего пасынка, является хорошим знаком. В сравнении с правительствами Юри Ратаса и первым правительством Каи Каллас, куда тоже входили центристы, нынешняя правительственная коалиция довольно стабильная, потому что при Ратасе и при первом сроке Каллас уход министров с должности ввиду коррупционных скандалов был обычным делом.

Закон писан для всех, и действия Лаанета противоречат антикоррупционному закону; необходимо, чтобы это дело было расследовано и правоохранительные органы дали свою оценку такой деятельности бывшего министра.

Остается много вопросов к скандалу, разразившемуся вокруг Лаанета, потому что в то же время между ним и главным прокурором Андресом Пармасом разгорелся конфликт: министр обвинил прокурора и прокуратуру в некомпетентности, а прокурор обвинил министра во вмешательстве во внутренние дела прокуратуры. Если Пармас прав и на него действительно оказывали давление с целью закончить дело против бывших руководителей полиции - Эльмара Вахера, Айвара Алавере и Ээрика Хельдна, то это серьезное нарушение и покушение политиков на независимость прокуратуры.