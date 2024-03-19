ОТ РЕДАКЦИИ | Дело о некомпетентности и вмешательстве: министр ушел, а прокурор остался
На днях министр юстиции Калле Лаанет оставил свой пост. Его конфликт с главным прокурором Эстонии Андресом Пармасом достиг финальной точки. Ситуация, развернувшаяся вокруг эстонской прокуратуры, ставит под сомнение ее компетентность и независимость.
Бывший министр юстиции Калле Лаанет стал первым членом правительства, который был вынужден уйти в отставку после мартовских выборов 2023 года, когда правительство Каи Каллас вступило в должность. То, что Лаанет без лишних разговоров ушел со своего поста сразу после того, как журналисты Eesti Ekspress обнародовали новость о том, что он на протяжении последних трех лет за счет налогоплательщика арендует квартиру у своего пасынка, является хорошим знаком. В сравнении с правительствами Юри Ратаса и первым правительством Каи Каллас, куда тоже входили центристы, нынешняя правительственная коалиция довольно стабильная, потому что при Ратасе и при первом сроке Каллас уход министров с должности ввиду коррупционных скандалов был обычным делом.
Закон писан для всех, и действия Лаанета противоречат антикоррупционному закону; необходимо, чтобы это дело было расследовано и правоохранительные органы дали свою оценку такой деятельности бывшего министра.
Остается много вопросов к скандалу, разразившемуся вокруг Лаанета, потому что в то же время между ним и главным прокурором Андресом Пармасом разгорелся конфликт: министр обвинил прокурора и прокуратуру в некомпетентности, а прокурор обвинил министра во вмешательстве во внутренние дела прокуратуры. Если Пармас прав и на него действительно оказывали давление с целью закончить дело против бывших руководителей полиции - Эльмара Вахера, Айвара Алавере и Ээрика Хельдна, то это серьезное нарушение и покушение политиков на независимость прокуратуры.
Однако вопросы вызывает и деятельность (или бездеятельность) прокуратуры в расследовании ряда больших дел: например, со стороны прокуратуры были нарушения в деле бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера, с которого спустя восемь лет (столько длился процесс) были сняты обвинения в коррупции. Есть и другие процессы, которые так же вызывают сомнения в компетентности эстонской прокуратуры. Поэтому отвечать на неудобные вопросы придется и обвинителю и обвиняемому; ни Лаанет, ни Пармас не должны уйти от ответа и ответственности.
После восстановления независимости нашей страны в 1991 году потребовались большие усилия, чтобы перекроить эстонскую прокуратуру, созданную по советскому лекалу, на европейский лад. Это вызвало большие проблемы, преодолеть которые получилось только в начале 2000х годов. Прокуратура является очень важной структурой в жизни эстонского общества и эстонского государства. Расследование в отношении Лаанета должно быть доведено до конца. И, может быть, в сложившейся ситуации к лучшему то, что министр юстиции оставил свой пост. Тогда за этим процессом не будет тянуться шлейф конфликта между Лаанетом и Пармасом, и личной мести прокурора - министру.
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