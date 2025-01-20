К концу минувшей недели шестимесячный Euribor составил 2,642%

Неделей ранее - 10 января - ставка составляла 2,641%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.

LHV: В последнее десятилетие процентные ставки оставались очень низкими, и это создало у людей впечатление, что имеет смысл брать как можно больше кредитов

Теперь, когда стало ясно, что процентные ставки растут, люди начали переосмысливать свои кредитные обязательства.

Процентная ставка по банковским кредитам обычно состоит из базовой маржи банка и ставки euribor. euribor (Euro Interbank Offered Rate) – это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Для банков это означает процент по взаимным необеспеченным кредитам. Помимо межбанковского кредитования, euribor играет роль для частных лиц, которые берут жилищные кредиты в банке. В этом случае ставка euribor начинает влиять на сумму платежа по кредиту с того момента, когда она поднимается выше нуля.

Последние шесть лет ставка euribor оставалась отрицательной, что означает, что в кредитных договорах она была приравнена к нулю. Однако это с большой вероятностью изменится, так как в свете последних сообщений центрального банка финансовые рынки прогнозируют рост euribor в ближайшем будущем.