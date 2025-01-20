К концу минувшей недели шестимесячный Euribor составил 2,642%
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели составила 2,642%.
Если 14 января полугодовой Euribor вырос до 2,685%, то 17 января он опустился до 2,642%, пишет ERR.
Неделей ранее - 10 января - ставка составляла 2,641%.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.
В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.
LHV: В последнее десятилетие процентные ставки оставались очень низкими, и это создало у людей впечатление, что имеет смысл брать как можно больше кредитов
Теперь, когда стало ясно, что процентные ставки растут, люди начали переосмысливать свои кредитные обязательства.
Процентная ставка по банковским кредитам обычно состоит из базовой маржи банка и ставки euribor. euribor (Euro Interbank Offered Rate) – это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Для банков это означает процент по взаимным необеспеченным кредитам. Помимо межбанковского кредитования, euribor играет роль для частных лиц, которые берут жилищные кредиты в банке. В этом случае ставка euribor начинает влиять на сумму платежа по кредиту с того момента, когда она поднимается выше нуля.
Последние шесть лет ставка euribor оставалась отрицательной, что означает, что в кредитных договорах она была приравнена к нулю. Однако это с большой вероятностью изменится, так как в свете последних сообщений центрального банка финансовые рынки прогнозируют рост euribor в ближайшем будущем.
Поскольку, например, жилищный кредит обычно берется на несколько десятилетий, сейчас следует учитывать, что за это время euribor вполне может подняться до нуля и выше. Поэтому банки всегда рекомендуют тем, кто собирается взять кредит, рассчитывать выплаты по завышенной процентной ставке, например 6%, чтобы быть уверенными в том, что вы справитесь с погашением кредита и в случае роста ставки euribor. То же самое банки делают, рассчитывая для клиента максимальную сумму кредита, чтобы соблюдать принцип ответственного кредитования и избавить своих клиентов от потенциальных неприятных сюрпризов.
Важно реально оценивать свои потребности и возможности и жить не на пределе своих возможностей. Согласно нормам кредитования, обязательства не должны составлять более 50% дохода, но рекомендуется не превышать 40%, чтобы оставались средства и на повседневные расходы, и на внезапные траты.
Для того чтобы представить эффект повышения процентной ставки, стоит вспомнить, что в случае среднего жилищного кредита (около 100 000 евро на 25 лет) повышение процентной ставки на 1% означает увеличение месячной выплаты примерно на 50 евро. Насколько быстро и до какого значения на самом деле будет расти euribor, предсказать практически невозможно. Это во многом зависит от текущих решений центральных банков при формировании кредитно-денежной политики.
Тем не менее, разговоры о повышении euribor заставили людей задаться вопросом, можно ли зафиксировать процент и, следовательно, ежемесячные платежи по жилищному кредиту. В последние месяцы мы начали предлагать фиксированные ставки тем клиентам, которые сами интересовались в их фиксации. Нередко клиенты обращаются за этим, имея в виду, что можно зафиксировать свою текущую базовую ставку. Фактически процентная ставка по жилищному кредиту может быть зафиксирована на пять лет, при этом ставка фиксации пересматривается каждую неделю в соответствии с движениями euribor и последними решениями Европейского центрального банка.