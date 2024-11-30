Райво Варе: „Когда денег нет, сокращают расходы“

– По итогам октября Эстония поднялась на второе место в еврозоне по росту цен (4,5%) – после Бельгии, за нами – Хорватия и Словакия. Почему среди стран Балтии только мы оказались в лидерах?

– Честно говоря, никто до конца не может объяснить это явление. У нас продолжают расти зарплаты на фоне дефицита квалифицированной рабочей силы, а также надежды на улучшение ситуации на экспортных рынках, от которых мы зависим.

Производители и фирмы, предоставляющие услуги, вынуждены повышать цены, потому что производительность труда не растет в унисон с зарплатами. В таких условиях единственный способ остаться на плаву – повышать цены.

Дополнительно этому способствуют налоговая политика и неуверенность в будущем. Это влияет на общий экономический фон: пока дают – бери, пока не бьют – беги.

Выгодная инфляция

– Оппозиционные партии представили альтернативные варианты госбюджета. В одном из интервью вы также упоминали, что страна живет не по средствам. Что действительно можно сократить и на чем сэкономить?

– В этих дебатах – больше политики, чем реальных мер, хотя их направленность целесообразна. Потому что в тех условиях, в которых мы находимся, должна быть определенная оптимизация и экономия – как на уровне государства, так и в компаниях. Когда денег не хватает, что мы делаем? Сокращаем ненужные расходы, расставляем приоритеты. Так же делают и фирмы.

Вторая стратегия – экономить до предела, насколько можно. И третья – выходить из бизнеса.

А что мы видим в публичном секторе? От менее важных управленческих функций никто не хочет отказываться, от людей – тоже, наоборот – повышают зарплаты. И на самом деле, все это выглядит нелицеприятно.

С точки зрения своего немалого управленческого опыта, могу сказать, что тот, кто не может сократить 8% расходов в своей организации, – не управленец. И не обязательно увольнять всех людей и сворачивать все процессы – всегда есть возможность для оптимизации. Но на уровне государства у нас такой готовности нет.