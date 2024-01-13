13.01.2024, 21:11
Местные самоуправления затягивают пояса: „Экономический кризис 2008-2009 годов – насморк по сравнению с тем, что происходит сегодня“(68)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бюджеты местных самоуправлений норовят потопить три камня: платежи по кредитам, повышение зарплаты учителям и реформа системы социального попечения. Для того чтобы удержаться на плаву, самоуправления вынуждены закрывать школы и учреждения культуры, сокращать чиновников, продавать народные дома, откладывать ремонт домов и дорог, забыть об инвестициях, пишет издание Maaleht.
„Когда составлялся бюджет на нынешний год, заведующая финансовым отделом Имби Рыйвассепп сказала, что за свою ддлительную карьеру ей еще не приходилось иметь дела с таким сложным бюджетом. Экономический кризис 2008-2009 годов – насморк по сравнению с нынешней ситуацией. Пришлось очень туго затянуть пояс“, - сказал старейшина волости Эльва Прийт Вярв.