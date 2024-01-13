Местные самоуправления затягивают пояса: „Экономический кризис 2008-2009 годов – насморк по сравнению с тем, что происходит сегодня“

Старейшина волости Ныо Маано Коэметс не представляет, какими окажутся расходы волости в связи с реформой системы социального попечения в этом году и в будущем. „Реформа проведена так, чтобы местные самоуправления вкладывали в нее собственные средства за счет других сфер“, - считает он.

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