Новости Эстонии
13.01.2024, 21:11

Местные самоуправления затягивают пояса: „Экономический кризис 2008-2009 годов – насморк по сравнению с тем, что происходит сегодня“

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Старейшина волости Ныо Маано Коэметс не представляет, какими окажутся расходы волости в связи с реформой системы социального попечения в этом году и в будущем. „Реформа проведена так, чтобы местные самоуправления вкладывали в нее собственные средства за счет других сфер“, - считает он.
Старейшина волости Ныо Маано Коэметс не представляет, какими окажутся расходы волости в связи с реформой системы социального попечения в этом году и в будущем. „Реформа проведена так, чтобы местные самоуправления вкладывали в нее собственные средства за счет других сфер“, - считает он.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Бюджеты местных самоуправлений норовят потопить три камня: платежи по кредитам, повышение зарплаты учителям и реформа системы социального попечения. Для того чтобы удержаться на плаву, самоуправления вынуждены закрывать школы и учреждения культуры, сокращать чиновников, продавать народные дома, откладывать ремонт домов и дорог, забыть об инвестициях, пишет издание Maaleht.

„Когда составлялся бюджет на нынешний год, заведующая финансовым отделом Имби Рыйвассепп сказала, что за свою ддлительную карьеру ей еще не приходилось иметь дела с таким сложным бюджетом. Экономический кризис 2008-2009 годов – насморк по сравнению с нынешней ситуацией. Пришлось очень туго затянуть пояс“, - сказал старейшина волости Эльва Прийт Вярв.

По словам Вярва, в 30-миллионном бюджете за последние два года только повышение ставки еврибор привело к тому, что постоянные расходы выросли примерно на 600 000 евро. „Повышение зарплаты учителям в начале 2023 года увеличило постоянные расходы на 700 000 евро“. – продолжил старейшина.

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