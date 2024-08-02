Как уменьшить процент по кредиту, снизить плату за услуги связи и сэкономить в магазинах?

Торговые сети и поставщики услуг заманивают покупателей различными акциями, программами лояльности и скидками.

Однако в мае этого года Департамент технического надзора и защиты прав потребителей (TTJA) проанализировал скидочные предложения в 70 интернет-магазинах, выявил нарушения у 27 из них и призвал потребителей быть более бдительными.

Но кроме скидок есть и другие способы купить что-либо дешевле – даже если цена на товар или услугу не снижена. Индивидуальный подход к клиенту никто не отменял.

„Ценообразование является свободным – это означает, что торговцы имеют право самостоятельно решать, по какой цене продавать свои товары. Закон не ограничивает персонализированные предложения“, – отмечает Хеллика Тедер, руководитель подразделения торговли отдела предпринимательства TTJA.

Злые вы, уйду от вас

„Я – клиент Elisa еще с тех пор, как она называлась „Радиолинией“. У меня договор на интернет, я также оплачиваю телефоны всех членов своей семьи – четырех человек. Однажды я решил, что слишком много плачу, и попросил уменьшить цену пакета. Менеджер в компании мне отказал, – рассказывает Евгений из Таллинна. – Тогда я сказал, что сменю оператора связи“.

И действительно, другой оператор предложил мужчине более выгодный пакет услуг с сохранением всех телефонных номеров.

„Только я подписал новый договор, как мой бывший оператор „передумал“ и предложил мне цену даже меньше той, что у оператора-конкурента. Оказалось, менеджер из конкурирующей компании сообщил в Elisa о том, что я к ним перехожу“, – рассказывает Евгений.

Многие жители Эстонии знают о подобных лайфхаках: по общему мнению, добиться скидки у операторов связи можно, только перейдя в другую сеть.

„Когда я сообщила, что ухожу из компании, мне предложили скидку 300 евро на покупку любого устройства и контракт на два года с условием, что я не буду менять оператора. Я согласилась, ведь на эти деньги можно было получить один телефон бесплатно или два телефона с небольшой доплатой“, – делится своим опытом Наталья.