Как уменьшить процент по кредиту, снизить плату за услуги связи и сэкономить в магазинах?(1)
Все хотят сократить расходы – особенно это актуально сейчас, в разгар кризиса, вспыхнувшего в Европе. В супермаркетах многие принимают решение о покупке, ориентируясь на скидки. В сфере услуг компании соревнуются в предоставлении бонусов для потребителя. „МК-Эстония“ выяснила, какие еще способы стоит рассмотреть, чтобы снизить нагрузку на кошелек.
Торговые сети и поставщики услуг заманивают покупателей различными акциями, программами лояльности и скидками.
Однако в мае этого года Департамент технического надзора и защиты прав потребителей (TTJA) проанализировал скидочные предложения в 70 интернет-магазинах, выявил нарушения у 27 из них и призвал потребителей быть более бдительными.
Но кроме скидок есть и другие способы купить что-либо дешевле – даже если цена на товар или услугу не снижена. Индивидуальный подход к клиенту никто не отменял.
„Ценообразование является свободным – это означает, что торговцы имеют право самостоятельно решать, по какой цене продавать свои товары. Закон не ограничивает персонализированные предложения“, – отмечает Хеллика Тедер, руководитель подразделения торговли отдела предпринимательства TTJA.
Злые вы, уйду от вас
„Я – клиент Elisa еще с тех пор, как она называлась „Радиолинией“. У меня договор на интернет, я также оплачиваю телефоны всех членов своей семьи – четырех человек. Однажды я решил, что слишком много плачу, и попросил уменьшить цену пакета. Менеджер в компании мне отказал, – рассказывает Евгений из Таллинна. – Тогда я сказал, что сменю оператора связи“.
И действительно, другой оператор предложил мужчине более выгодный пакет услуг с сохранением всех телефонных номеров.
„Только я подписал новый договор, как мой бывший оператор „передумал“ и предложил мне цену даже меньше той, что у оператора-конкурента. Оказалось, менеджер из конкурирующей компании сообщил в Elisa о том, что я к ним перехожу“, – рассказывает Евгений.
Многие жители Эстонии знают о подобных лайфхаках: по общему мнению, добиться скидки у операторов связи можно, только перейдя в другую сеть.
„Когда я сообщила, что ухожу из компании, мне предложили скидку 300 евро на покупку любого устройства и контракт на два года с условием, что я не буду менять оператора. Я согласилась, ведь на эти деньги можно было получить один телефон бесплатно или два телефона с небольшой доплатой“, – делится своим опытом Наталья.
Бывает, что операторы сами устраивают кампании, когда предлагают перейти к ним с номером, и за это сулят подарки.
„Мой сын давно мечтал об айфоне, и тут в Elisa объявили акцию: за перевод номера – телефон на 400 евро дешевле. Так ребенок получил айфон на 50% дешевле, просто перейдя к другому оператору“, – рассказывает Ольга.
Однако как же комментируют такое положение вещей операторы?
Руководитель отдела телекоммуникационных услуг Elisa Эвелин Тульп отмечает, что персональные предложения отправляют клиентам почти каждый месяц по электронной почте.
„Если клиент не получил их, ему следует проверить свои настройки в среде самообслуживания, чтобы убедиться, что предложения разрешены“, – комментирует Эвелин Тульп.
По словам Эвелин Неэрот, руководителя отдела услуг связи Telia Eesti, создание предложений, учитывающих конкретные потребности клиента – часть повседневной работы. К сожалению, не все клиенты могут их получать, поскольку не дали своего согласия.
„Если клиент дал Telia согласие на обработку своих данных, то мы можем присылать ему персональные предложения как на оборудование, так и на услуги. Это можно сделать в системе самообслуживания Telia“, – поясняет Эвелин Неэрот.
По словам Владислава Яранцева, коммерческого директора STV, каждый запрос как действующего, так и потенциального клиента обрабатывают индивидуально, поэтому „универсального ответа на вопрос о возможностях понижении платы – нет“.
Но, как отмечает Владислав Яранцев, можно сэкономить при одновременном подключении двух услуг: „Например, при подключении пакетов домашнего интернета „Скорость 50 Мбит/с“ или „Скорость 100 Мбит/с“ и ТВ-пакета „Свыше 70 каналов“ клиент может получить Wi-Fi-рутер с удалённой поддержкой от STV в аренду совершенно бесплатно – обычная стоимость аренды – 4 евро в месяц“.
Супермаркеты
Торговые сети тоже наперебой устраивают кампании, предлагая товары и продукты по сниженным ценам. Но что делать, если на желаемый товар скидки нет?
„Однажды я увидела в супермаркете торт, до окончания срока годности которого оставалось два дня, но почему-то он продавался по полной цене, – рассказывает Татьяна. – Тогда я подошла к продавцу в зале и спросила, можно ли уценить торт, ведь срок годности почти истек. К моему удивлению, цену по моей просьбе снизили“.
Мы обратились в крупнейшие торговые сети с вопросом – можно ли торговаться или просить о скидке в супермаркете?
„В каждом магазине Maxima применяют разные проценты скидок, что может быть вызвано рядом причин – например, срок годности товара приближается, на складе слишком много товара или в связи с другими обстоятельствами. Магазины не устанавливают свои собственные скидки – этим управляет офис, и, к сожалению, вы не можете попросить скидку в магазине“, – поясняет Свен Лиллепалу, представитель Maxima Eesti OÜ.
По его словам, самые выгодные цены – для держателей карт Aitäh и пользователей приложения Maxima Estonia.
„Экономить можно, следя за различными рекламными предложениями и планируя свои покупки, – считает Керту Кярк из Prisma Peremarket AS. – Сейчас мы проводим вторую волну акции „Выгодные цены“, в рамках которой почти 400 наименований продовольственных и бакалейных товаров и 175 наименований промышленных товаров можно купить по самой низкой на рынке цене“.
В магазинах Selver скидка на товары с истекающим сроком годности доходит до 50%. Представитель сети Марианн Ярвела признается, что большинство скидок, как правило, приходится на вторую половину дня, но в зависимости от количества и среднего объема продаж таких товаров скидки могут быть уже утром или даже накануне.
По ее словам, магазины Selver предлагают каждый день тысячи товаров со скидкой.
В Coop и Rimi персональные предложения формируют на основе предпочтений покупателей. Данные – что клиент чаще всего кладет в корзину – отслеживают в электронной системе сети магазинов.
По словам Мартина Мийдо из Coop, предложения, запущенные месяц назад, проходят через алгоритм, учитывающий привычки каждого покупателя. Исходя из этого, каждому клиенту предоставляют 11 персональных скидок, которые он может менять на портале Coop в интернете.
„За персонализированными предложениями стоит огромное количество данных, которые покупатели неизбежно оставляют после ежедневных покупок в магазинах, – говорит Элина Рант, представитель Rimi. – Каждую неделю персональные скидки делают примерно на 5000 различных товаров. Например, если любите эстонский сыр и минеральную воду „Вярска“, и именно эти продукты часто оказываются в вашей корзине, то их часто вам предлагают со скидкой. Если же ваши любимые продукты – шоколад или фрукты, вы найдете их дешевле“.
По ее словам, как правило, продавцы не могут предлагать скидки. А для товаров с истекающим сроком годности создана специальная система. Их идентифицируют в магазине, а скидку делает специально разработанное устройство, работающее на основе искусственного интеллекта. Он учитывает предыдущие продажи, уровень запасов и другие аспекты конкретного магазина и оценивает необходимость скидки. Такие товары обычно выставляют в магазинах отдельно.
„Таким образом, покупатель может внести свой вклад в снижение количества пищевых отходов, но при этом сэкономить немало денег, ведь скидки могут достигать 70%“, – подчеркивает Элина Рант.
Кредитная нагрузка
Сегодня редко у кого нет обязательств по кредитам. Однако рыночные условия меняются, и многих выплаты бьют по карману. Можно ли снизить процентные ставки и уменьшить платежи по кредиту?
„Мы брали займ на покупку квартиры еще в 2018 году. С повышением еврибора ежемесячные выплаты стали намного больше. Поэтому мы обратились в банк с просьбой пересмотреть процентную ставку. Неожиданно банк согласился, и теперь наша ставка снизилась с 6% до 1,6%!“ – делятся лайфхаком супруги Алексей и Марина.
По словам Анне Пяргма, руководителя отдела жилищного кредитования Swedbank, такие запросы поступают в банк ежедневно.
„В подобных случаях важно, с какой маржой клиент сегодня мог бы взять новый кредит, – объясняет Анне Пяргма. – Другими словами, нужно взвесить: была бы предложенная клиенту маржа более выгодна, чем та, что у него в договоре, если бы тот же клиент сегодня брал кредит. Но если в его контракте маржа – меньше, чем сейчас, еще больше снизить ее невозможно. У большинства заемщиков – хорошие условия кредитования, но с пересмотром договора чувствуешь себя увереннее. Жилищный кредит оформляют в среднем на 26 лет, поэтому вполне разумно время от времени пересматривать условия, и, возможно, корректировать срок кредита или обновлять страховку“.
Изменить условия кредитного договора можно и в банке SEB.
„Если клиент хочет, чтобы его процентная ставка по жилищному кредиту была пересмотрена, мы просим его подать заявку, – поясняет Силле Халланг, руководитель отдела обслуживания частных клиентов SEB. – Мы рассматриваем все запросы и принимаем решение с учетом всех вариантов. Возможность снижения процентной ставки зависит от ряда факторов – от того, какая процентная маржа в действующем кредитном договоре и насколько она соответствует текущим рыночным условиям. Мы также принимаем во внимание риски, связанные с клиентом, включая платежеспособность, практику платежей“.
„У нас снижение процентной ставки может коснуться тех клиентов, чей уровень доходов и платежеспособность значительно улучшились по сравнению с тем, что были на момент оформления кредита, – поясняет Танель Ребане, руководитель отдела частного банковского обслуживания Luminor в странах Балтии. – Изменение процентной ставки по жилищному кредиту требует тщательного анализа. Необходимо учитывать некоторые расходы, например – комиссии, связанные с переоценкой объекта недвижимости (если предыдущий акт оценки уже недействителен), и внесение изменений в кредитный договор. С другой стороны, клиенты, имеющие кредит в другом банке, тщательно изучают возможности рефинансирования ипотечного кредита, чтобы получить лучшие условия кредита или сократить свои ежемесячные платежи за счет продления договора“.
Он добавляет: „Поскольку клиент, как правило, уже подписал кредит с существующим банком на максимально длительный срок, особенно важно рефинансирование кредитов, взятых в других банках, что позволяет снова продлить срок кредита до максимального (срок жилищного кредита может составлять до 30 лет)“.
По его словам, процентная ставка по жилищному кредиту во многом зависит от доходов и обязательств человека. А также от недвижимости – ее расположения, состояния и цены.
Процентная ставка в крупных городах с большим количеством новых застроек и объектов недвижимости с более высоким энергетическим классом – ниже.
А в регионах, где рынок недвижимости менее активен, это отражается и на процентной ставке.
„Плюшки“ торговых сетей
Selver
По средам в магазинах Selver и Delice покупатели в возрасте 63 лет и старше могут получить скидку 10%. Акция называется „Золотая среда“ и привлекательна тем, что дополнительная скидка распространяется на различные акционные предложения, на которые и так действуют выгодные цены. Для горячих готовых блюд и хлебобулочных изделий скидка в 50% начинает действовать за час до закрытия магазина. В e-Selver с доставкой по всей стране каждую неделю на одну из категорий товаров действует скидка 20% при покупке по Partnerkaart.
Partnerkaart предоставляет скидку 10% на все товары для праздников Selver и Delice, продукцию пекарен Selver и Delice, торты, пирожные, блинчики, штрудели и напитки в день рождения покупателя, а также в течение пяти дней до и после него.
Prisma
Тут проходят акции выходного дня, в рамках которых как минимум на четыре товара предоставляют скидку. Есть также дополнительные скидки (например, в день рождения клиента) и кэшбек до 3% на каждую покупку. Бонус на счет начисляют ежемесячно – исходя из суммы покупок, совершенных за месяц, а собранные деньги переводят на счет клиента до 3-го числа следующего месяца. Эта сумма может быть использована для последующих покупок.
Во время Дней клиента Prisma Account, которые проходят несколько раз в год и в ходе которых снижены цены на промышленные товары (до 20%), также предоставляют различные скидки на ряд продуктов питания и бакалейных товаров.
Цены на продукты с истекающим в тот же день сроком годности снижают на 30%, а после 20:00 – на 60%. Эти товары покупатель может узнать по желтой наклейке.
Rimi
Для обладателей карты Rimi в возрасте от 63 лет и старше в понедельник – скидка 10% на товары, не участвующие в других кампаниях. Скидка также не распространяется на табачные изделия и телефонные и подарочные карты.
Каждую пятницу фрукты и овощи в магазинах и интернет-магазине Rimi на 15% дешевле.
Для сениоров, кроме скидки в понедельник, действуют скидки в так называемые пенсионные дни. В этом году это: 5 августа, 5 сентября, 4 октября, 5 ноября, 5 декабря.
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