Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Нарве, находится в этом доме. И ее назначение - коммерческое
Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Нарве, находится в этом доме. И ее назначение - коммерческое
ФОТО: City24 | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
21.05.2024, 09:05

ОБЗОР RUSDELFI | Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Нарве, стоит более 200 000, но можно ли в ней жить?

 
Как купить квартиру и не обмануться в ожиданиях?

„Перееду в Ида-Вирумаа!, - думает человек, которому не хватает денег на приличную квартиру в столице, - А что Нарва вполне симпатичный город. И недвижимость тут дешевле“. Но на деле оказывается, что есть масса нюансов, которые следует учитывать, если вы решили приобрести квартиру в приграничном городе. И да, это не всегда дешево.

Эта тема несколько дней была в топе прошлой недели: в Нарве небывалый рост количества квартир, выставленных на продажу. Понизило ли это цены на жилье? Почему вообще так произошло? Зачем люди в спешном порядке избавляются от недвижимости в приграничном городе? На какую сумму денег вам надо рассчитывать, чтобы купить приличную квартиру в Нарве? И почему важно тщательно проверять документацию?

И правда, наплыв продаваемых в Нарве квартир на рынок недвижимости небывалый. Больше всего, согласно порталу недвижимости City24, на продажу выставлено двухкомнатных квартир. RusDelfi выяснил самые низкие и самые высокие цены на разные виды недвижимости, а также побеседовал с работающем в Нарве маклером крупного бюро недвижимости. Оказалось - есть нюансы. Делимся с вами!

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