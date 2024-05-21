ОБЗОР RUSDELFI | Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Нарве, стоит более 200 000, но можно ли в ней жить?

Эта тема несколько дней была в топе прошлой недели: в Нарве небывалый рост количества квартир, выставленных на продажу. Понизило ли это цены на жилье? Почему вообще так произошло? Зачем люди в спешном порядке избавляются от недвижимости в приграничном городе? На какую сумму денег вам надо рассчитывать, чтобы купить приличную квартиру в Нарве? И почему важно тщательно проверять документацию?