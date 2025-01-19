ФОТО | На Таммсааре теэ в Таллинне автомобиль BMW вылетел с дороги

В воскресенье, 19 января, в 15:40 в Департамент полиции и погранохраны (PPA) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Таммсааре теэ в Таллинне. По словам пресс-секретаря PPA, 32-летний мужчина на BMW, двигался по улице Тонди в сторону Таммсааре теэ и увеличил скорость, но потерял контроль над транспортным средством. В результате этого автомобиль съехал с дороги, врезавшись в фонарь и рекламный столб.

К счастью, ни водитель, ни кто-то другой не пострадал. Водитель был трезв.

Далее случаем займется страховая компания.

Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими

В субботу, 18 января, в 10:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Одра и Юхкентали в Таллинне, где в городском автобусе, которым управляла 65-летняя женщина, упала 37-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 11:30 произошло дорожно-транспортное происшествие на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 76-летний мужчина, и легковой автомобиль Opel Astra, которым управлял 30-летний мужчина. Скорая помощь доставила пассажирку Opel, 26-летнюю женщину, в больницу.

В 11:38 произошло дорожно-транспортное происшествие на шоссе Лаатре-Антсла в деревне Мадизе в волости Антсла в Вырумаа, где 73-летний мужчина на легковом автомобиле Audi не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги. Находившаяся в автомобиле 47-летняя женщина была доставлена ​​в больницу.

В 16:06 произошло дорожно-транспортное происшествие на 2-м километре шоссе Нава-Лууа-Паламузе в деревне Нава в волости Йыгева в Йыгевамаа, где 26-летняя женщина на легковом автомобиле Audi не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с движущимся навстречу легковым автомобилем BMW, которым управляла 31-летняя женщина. Водитель Audi и пассажир BMW, трехлетний мальчик, были доставлены в больницу.