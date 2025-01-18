СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: кто одержит победу в кейласком дерби?

В объединённой эстоно-латвийской баскетбольной лиге команда Кейлаской баскетбольной школы (КБШ) занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице с одной победой в 17 матчах. Единственный успех был достигнут в середине декабря, когда на домашней арене КБШ обыграла „Виймси“ со счётом 85:77.