Баскетбол
18.01.2025, 17:13

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: кто одержит победу в кейласком дерби?

 
Начало в 18:00
Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) - „Кейла Кулбет“
Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) - „Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) проведёт матч против команды „Кейла Кулбет“. Игра начнётся в 18:00, а прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

В объединённой эстоно-латвийской баскетбольной лиге команда Кейлаской баскетбольной школы (КБШ) занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице с одной победой в 17 матчах. Единственный успех был достигнут в середине декабря, когда на домашней арене КБШ обыграла „Виймси“ со счётом 85:77.

Клуб „Кейла Кулбет“ с семью победами и десятью поражениями находится на 12-й строчке таблицы. Несмотря на недавние четыре поражения подряд с минимальным разрывом, включая двухочковое поражение от пярнуского „Садама“ на прошлой неделе, команда сохраняет конкурентоспособность.

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