18.01.2025, 17:13
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: кто одержит победу в кейласком дерби?
Начало в 18:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) проведёт матч против команды „Кейла Кулбет“. Игра начнётся в 18:00, а прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
В объединённой эстоно-латвийской баскетбольной лиге команда Кейлаской баскетбольной школы (КБШ) занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице с одной победой в 17 матчах. Единственный успех был достигнут в середине декабря, когда на домашней арене КБШ обыграла „Виймси“ со счётом 85:77.
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