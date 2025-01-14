ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ прервал трехматчевую победную серию в матче с командой „Тартуского университета“

В первой четверти тартуская команда вырвалась вперед на 11 очков (21:10), но хозяева площадки смогли сократить отставание, завершив четверть со счетом 23:27. Во второй четверти игра оставалась напряженной, и команда из Пярну впервые вышла вперед. На большой перерыв гости ушли с минимальным преимуществом — 52:49.